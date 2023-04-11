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疫後運量回溫 桃捷17日起再增北上加班車紓解人潮

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃捷本月17日起，每日上午將再增開1列加班車，自早上7時22分從A10山鼻站往北出發，站站停靠，預計8點1分抵達A1台北車站。圖／桃捷提供
桃捷本月17日起，每日上午將再增開1列加班車，自早上7時22分從A10山鼻站往北出發，站站停靠，預計8點1分抵達A1台北車站。圖／桃捷提供

因應後疫情時期蘆竹、龜山、林口生活圈地區民眾對大眾運輸工具需求大增，桃園捷運公司今表示，桃園機場捷運線將自本月17日起，每日上午增開1列加班車，自早上7時22分從A10山鼻站往北出發，站站停靠，預計8點1分抵達A1台北車站。

桃捷表示，現今蘆竹、龜山、林口地區的民眾，對大眾運輸工具需求增加，尤其早上尖峰時段，機捷北上列車一位難求，多位桃園及新北民代都要求加密北上列車班距。

桃捷表示，經審慎評估後，已決定在早上尖峰時段加開一列北上加班車疏運乘客，這列加班車投入營運後，可對A7、A8、A9、A10等站的蘆竹、龜山、林口生活圈，和新北巿泰山、新莊與三重地區的乘客提供更優質舒適的乘車空間，不過也提醒通勤族，這列晨峰加班車假日不會發車，民眾出發前須特別留意。

加班 機場捷運 桃園機場 桃捷

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