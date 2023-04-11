疫後運量回溫 桃捷17日起再增北上加班車紓解人潮

消費者在購買廚具杯盤上常常黏有貼紙，民眾一般會在購買清洗時將它撕除，以便更美觀且方便使用。但日本一家廚具製造商「和平freiz（和平フレイズ）」近期便在推特提醒消費者，若見到保溫杯杯底下黏有貼紙，千萬不要著急著想把它撕掉，因為那可能是產品達到保溫、保冰效果的維持關鍵。

2023-04-11 11:29