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肝癌成桃園癌症死因第3名 市府辦抽獎鼓勵市民篩檢

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市衛生局舉辦「C望桃園健康無限」禮券抽獎活動，凡設籍桃園市市民，只要於今年7月底前完成公費成人預防保健B、C型肝炎篩檢，無須報名即可參加抽獎，最高可抽2萬元禮券。圖／123RF
桃園市衛生局舉辦「C望桃園健康無限」禮券抽獎活動，凡設籍桃園市市民，只要於今年7月底前完成公費成人預防保健B、C型肝炎篩檢，無須報名即可參加抽獎，最高可抽2萬元禮券。圖／123RF

肝癌為桃園市癌症死因第3位，桃園市衛生局為鼓勵市民積極參與肝炎篩檢並接受治療，特別舉辦「C望桃園健康無限」禮券抽獎活動，凡設籍桃園市市民，只要於今年7月底前完成公費成人預防保健B、C型肝炎篩檢，或C型肝炎檢查陽性者於10月底前接受C型肝炎治療，無須報名即可參加抽獎，最高可抽2萬元禮券，總獎金達45萬元，呼籲民眾踴躍參與篩檢服務。

衛生局表示，桃園市前年因慢性肝病、肝硬化死亡約321人，B、C型肝炎感染後如不治療，每4人有1人會變成肝硬化，肝硬化後每20人有1人會併發肝癌，然而C肝感染初期幾乎無症狀，所以早期發現早期治療成為避免肝臟病變的關鍵。

衛生局指出，桃園市符合成人預防保健B、C型肝炎篩檢資格有93萬多人，截至去年桃園市共篩檢39萬1779人，篩檢涵蓋率42%，雖然民眾篩檢意識逐漸提升，但尚有54萬餘人未接受B、C型肝炎篩檢。

衛生局呼籲，市民只要年滿45至79歲（原住民40至79歲），均可享有終身一次免費的B、C型肝炎篩檢服務，市民可攜帶健保卡前往至本市505家成人預防保健合約院所、13區衛生所或社區整合性健康篩檢活動接受免費的肝炎篩檢抽血檢查，掛號費則依各醫療院所的收費標準。

衛生局表示，若C肝病毒量檢測為陽性者，盡早就醫接受治療將大幅提高完治率，請民眾勇於篩檢安心治療，還可參加禮券抽獎活動，衛生局將在11月隨機抽出獲獎名單，並於衛生局官方網站公告。

衛生局 肝炎 桃園

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