桃園推出免費肺癌篩檢首月 檢出18案需追蹤

肺癌連續18年蟬聯十大癌症之首，桃園市政府從3月1日開辦免費低劑量電腦斷層肺癌篩檢服務，目前完成檢查的個案1978案中，有18案異常節結需要進一步追蹤，另桃園第1季篩檢確診肺癌共4案。市府衛生局提醒有肺癌風險因子的市民，應把握早期發現的黃金治療期，降低肺癌死亡風險。

為了協助具有肺癌風險因子的民眾，桃園市政府首推擴大肺癌篩檢計畫並與16家醫院簽約，提供設籍桃園、40歲以上四大類肺癌高風險族群，免費低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢，估計將有2萬5000人受惠。衛生局統計，目前申請案數已經達到6293件。

衛生局副局長蘇柏文說， 桃園市從3月1日開辦低劑量電腦斷層肺癌篩檢計畫，單月申請案數有6293件，核准5503件，又以10年以上工業區工作史的市民最多，約莫2600多件，其次是環保局、清潔大隊人員約900多件，和警消外勤人員約800多件；目前核准已完成檢查有1978案，有18案呈現異常結節，需要進一步追蹤。

蘇柏文表示，肺癌位居國人癌症死亡率的第1位，第1期肺癌5年存活率約9成，到第4期，5年存活率就僅剩1成，但只要透過早期篩檢，就可以提高肺癌治癒率，降低死亡率。

衛生局也提醒，除了肺癌以外，慢性阻塞性肺炎（COPD）患者近年也有增加趨勢，其症狀為咳痰喘，通常也是老菸槍容易罹患的疾病，呼籲民眾不要忽視相關症狀，一旦超過3個月未改善，就應該提高警覺，立即就醫。