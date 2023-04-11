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解鎖空總新劇場 「小王子」長銷開跑讓音樂劇走進生活

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
音樂劇「小王子」是「PLAYground空總劇場」首檔開幕作品。攝影 ／林育全 C MUSICAL／提供
音樂劇「小王子」是「PLAYground空總劇場」首檔開幕作品。攝影 ／林育全 C MUSICAL／提供

台北新型態劇場「PLAYground空總劇場」四月正式啟用，由音樂劇「小王子」挑梁登場。首週演出成功，連假場次不受人潮出遊影響，吸引破千名觀眾來訪劇場，好口碑熱潮持續延伸至後續週次。「美國女孩」導演阮鳳儀、藝人林依晨、周定緯等人皆到場支持。忠實粉絲表示：「不管看了幾次，都還是會被小王子的純真感動。」

「小王子」音樂劇在南韓Interpark售票網中，獲得9.7分高度評價、演出超過100場。中文版則交由C MUSICAL詮釋。去年於水源劇場演出18場，吸引了近5000場觀眾走進劇場，獲得台灣觀眾的喜愛和好評。此劇也成為今年上半年第一檔長銷作品，以及「PLAYground空總劇場」首檔開幕作品。

三月初，「小王子」以中文版形式到首爾「返鄉」演出，在登上忠武藝術中心前，與HJ CULTURE團隊雙向排練、交流，汲取滿滿養分，抱著新能量和火花強勢回歸。C MUSICAL表示，南韓團隊也讚賞中文版演出的流暢、原作舞台的重現度以及演員的表演能力。戲中的道具、戲偶，也都從韓國製作來台，確保演出細節原汁原味。

「在人生不同階段，小王子都能帶給你不同領悟。」C MUSICAL邀請喜愛浪漫經典文學名著的「小王子」粉絲，走入劇場找尋屬於你們從前被觸動的理由。

「小王子」音樂劇巡演將陸續於4月台北PLAYground空總劇場、5月高雄衛武營戲劇院、11月台中國家歌劇院登場。即日起台北與高雄場次票券已於OPENTIX平台販售，更多演出詳細資訊請洽C MUSICAL粉絲專頁。售票頁面：OPENTIX售票系統(https://www.opentix.life/event/1628271243167969282)

音樂劇「小王子」是「PLAYground空總劇場」首檔開幕作品。攝影 ／林育全 C MUSICAL／提供
音樂劇「小王子」是「PLAYground空總劇場」首檔開幕作品。攝影 ／林育全 C MUSICAL／提供

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