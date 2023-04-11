快訊

解讀中國山東艦軍演：戰略錯誤的「下餃子」航母佈署？

通緝犯解送桃園地院歸案後脫逃 警方火速緝捕到案

國小合唱團活動竟淪為中共統戰？議員要求蔣萬安徹查

60多歲男嘴歪不是中風作怪 凶手是疱疹病毒

中央社／ 台北11日電

長期患有三高的66歲陳先生某天晚餐時突然舌頭麻木，短短數小時開始明顯嘴角歪斜，送急診被懷疑腦中風，檢查卻沒異常，直到赴神經科門診才發現是疱疹病毒引起顏面神經麻痺。

書田診所腦神經內科主任黃啟訓今天透過新聞稿分享這名特殊個案。他說明，顏面神經麻痺是一種急性顏面神經發炎，引起的單純臉部運動功能障礙，原因多數與病毒感染有關，沒有特定好發族群，任何人都可能發生，好發於春季及秋季。

以帶狀疱疹病毒引起的顏面神經麻痺最複雜，除顏面神經麻痺症狀外，常在外耳道與耳後出現紅疹與水泡。陳先生當初從急診領取口服藥物、返家觀察後，隔天早晨就曾出現左耳後冒出許多異常水泡症狀。

顏面神經麻痺主要會出現單側臉部肌肉無力、嘴角歪斜、眼睛無法完整閉合等現象，一般不會感覺神經異常麻木，可以此簡單與腦中風區分。但黃啟訓表示，仍有極少數個案會臉部、舌頭麻，推測是因病毒由顏面神經跨過神經節，破壞三叉神經造成，此時就容易與腦中風混淆。

黃啟訓指出，單純的顏面神經麻痺是預後良好的疾病，只要在急性期給予適當藥物，加上後續復健治療，接近9成可幾乎完全復原，症狀發生早期就醫鑑別治療非常重要。陳先生在服用抗病毒藥物及類固醇，安排後續復健治療，數週後症狀幾乎完全恢復。

黃啟訓進一步說明，顏面神經麻痺主要以藥物治療，給予類固醇及抗病毒藥物，並配合復健治療，促進肌肉的功能恢復。如果因眼睛無法完整閉合時，還要注意眼部保濕，適度使用人工淚液，以免角膜因乾燥造成損傷。

腦中風 復健 類固醇

延伸閱讀

婦人家中打掃突然中風倒地 醫顱內取栓術救她一命

一天「3個時間點」喝水防中風！中風4大高危險群預防保健法

不得善終！88歲老婦被安養院斷糧水25天活活餓死 兒子轟：不人道

影／澎湖漁船船長作業中風 海巡海上搶救生命

相關新聞

缺藥中心今成立 吳秀梅：每兩周公布最新缺藥資訊

為解決缺藥問題，衛福部今成立「藥品供應通報處理中心」，由衛福部長薛瑞元擔任召集人，次長王必勝擔任副召急人。薛瑞元表示，該...

塞怕了！雪隧匝道綠燈僅放15秒 駕駛：簡直是賽車起跑

交通部高公局為避免車輛全堵在國5雪隧，透過各交流道匝道儀控，塞車嚴重時，交流道綠燈放行秒數只有15秒，過不了幾輛車，導致...

保溫瓶杯底這一物別碰！日廠商：一撕全毀 保溫功能打折扣

消費者在購買廚具杯盤上常常黏有貼紙，民眾一般會在購買清洗時將它撕除，以便更美觀且方便使用。但日本一家廚具製造商「和平freiz（和平フレイズ）」近期便在推特提醒消費者，若見到保溫杯杯底下黏有貼紙，千萬不要著急著想把它撕掉，因為那可能是產品達到保溫、保冰效果的維持關鍵。

當全球都在「碳焦慮」 可有解方？

早春、驚蟄、3月天，原是萬物復甦、欣欣向榮的時節，卻不承想，一聲春雷下，癸卯年伊始，喚來的並非冬眠後起飛的春燕，而是人聲鼎沸的擾嚷，十足遂了北宋女詞人李清照在《聲聲慢》中的經典詞句「乍暖還寒，最難將息」。

台灣2050淨零排放開跑週年 轉型走到何處？

自國發會於2022年3月30日發布「台灣2050淨零排放路徑藍圖」迄今，已屆滿一週年，積極展開淨零轉型的台灣，交出了什麼樣的成績單？

磁磚浴缸竟有靈異故事？入住旅社驚見它 網友點出一致命泡澡缺點

一名網友上週末(8日)入住雲林斗南的一間旅社，進房後發現旅社竟有懷舊感十足的馬賽克拼貼磁磚浴缸，讓原PO大讚「好有味道」，未料該PO文竟釣出網友點出該馬賽克拼貼磁磚浴缸因為一款恐怖解謎遊戲《還願》而頓生陰影，還有網友點出這類的懷舊浴缸，在泡澡時會產生一致命缺點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦