60多歲男嘴歪不是中風作怪 凶手是疱疹病毒

長期患有三高的66歲陳先生某天晚餐時突然舌頭麻木，短短數小時開始明顯嘴角歪斜，送急診被懷疑腦中風，檢查卻沒異常，直到赴神經科門診才發現是疱疹病毒引起顏面神經麻痺。

書田診所腦神經內科主任黃啟訓今天透過新聞稿分享這名特殊個案。他說明，顏面神經麻痺是一種急性顏面神經發炎，引起的單純臉部運動功能障礙，原因多數與病毒感染有關，沒有特定好發族群，任何人都可能發生，好發於春季及秋季。

以帶狀疱疹病毒引起的顏面神經麻痺最複雜，除顏面神經麻痺症狀外，常在外耳道與耳後出現紅疹與水泡。陳先生當初從急診領取口服藥物、返家觀察後，隔天早晨就曾出現左耳後冒出許多異常水泡症狀。

顏面神經麻痺主要會出現單側臉部肌肉無力、嘴角歪斜、眼睛無法完整閉合等現象，一般不會感覺神經異常麻木，可以此簡單與腦中風區分。但黃啟訓表示，仍有極少數個案會臉部、舌頭麻，推測是因病毒由顏面神經跨過神經節，破壞三叉神經造成，此時就容易與腦中風混淆。

黃啟訓指出，單純的顏面神經麻痺是預後良好的疾病，只要在急性期給予適當藥物，加上後續復健治療，接近9成可幾乎完全復原，症狀發生早期就醫鑑別治療非常重要。陳先生在服用抗病毒藥物及類固醇，安排後續復健治療，數週後症狀幾乎完全恢復。

黃啟訓進一步說明，顏面神經麻痺主要以藥物治療，給予類固醇及抗病毒藥物，並配合復健治療，促進肌肉的功能恢復。如果因眼睛無法完整閉合時，還要注意眼部保濕，適度使用人工淚液，以免角膜因乾燥造成損傷。