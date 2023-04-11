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墾丁珊瑚產卵美如燦爛星空 不必潛水...線上直播就可親睹

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
一年一度墾丁珊瑚排精卵的海底自然奇觀即將展開，各種珊瑚夜間集體釋放精卵，海底美如星空。圖／蔡永春提供
一年一度墾丁珊瑚排精卵的海底自然奇觀即將展開，各種珊瑚夜間集體釋放精卵，海底美如星空。圖／蔡永春提供

一年一度墾丁珊瑚排精卵的海底自然奇觀，將於農曆3月23日「媽祖生」前後幾天夜間達到高峰，每年吸引潛客到墾丁朝聖；墾管處為迎接這場年度盛事，除舉辦海洋音樂會、辦珊瑚攝影展外，今年與國立海生館合辦影像線上直播，有4月14．15日和5月12、13日晚上9時至9時半4個時段，民眾用手機就可直擊珊瑚釋精、排卵，美如燦爛星空的動人畫面。

墾丁國家公園海域珊瑚種類約500種，因珊瑚不具護幼能力，為增加後代的存活率，演化出多數在夜間集體繁衍後代的模式，雌雄同體會排放同時含有精子和卵子的精卵束，雌雄異體則分別排放卵和精。精卵在大海中漂浮結合，著床後成長為新珊瑚體， 珊瑚採集體大量釋放的「卵海戰術」，以增加受精機會與存活機率。

根據墾丁海域歷年的觀察，珊瑚在農曆3月23日「媽祖生」前後幾天夜間達到生殖高峰，集體釋放的過程海底盡是各色精卵，海底如美如星空；墾管處將每月4月訂為珊瑚保育月，舉辦海洋音樂會、珊瑚攝影展、科普講座外，今年再和海生館合作線上直播珊瑚產卵，館長陳啟祥和墾管處長林文和擔任直播解說員並與粉絲互動。

海生館說，2017年在教育部智慧博物館計畫支持下成立「海洋探索數位媒體暨學習中心」，館方陸續透過官方臉書粉絲團舉辦多場展場及網路野外影像直播活動，3年前直播館內人工養殖珊瑚產卵，有近10萬人次觸及，今年再和墾管處合作，透過雙方的官方臉書，將墾丁珊瑚產卵實況結合專業及科普知識傳遞大眾。

海生館珊瑚博士樊同雲說，珊瑚生殖活動的調控機制仍不是很清楚，研判和海水溫度、月亮引力引發的海水漲退潮有關，滿月至下弦月的海水較平靜，最適合繁殖，日夜交替決定珊瑚的啟動訊號，台灣各地的珊瑚繁殖時間不同，北部較南部約晚1至2個月。

一年一度墾丁珊瑚排精卵的海底自然奇觀即將展開，各種珊瑚夜間集體釋放精卵，海底美如星空。圖／蔡永春提供
一年一度墾丁珊瑚排精卵的海底自然奇觀即將展開，各種珊瑚夜間集體釋放精卵，海底美如星空。圖／蔡永春提供
一年一度墾丁珊瑚排精卵的海底自然奇觀即將展開，各種珊瑚夜間集體釋放精卵，海底美如星空。圖／蔡永春提供
一年一度墾丁珊瑚排精卵的海底自然奇觀即將展開，各種珊瑚夜間集體釋放精卵，海底美如星空。圖／蔡永春提供
一年一度墾丁珊瑚排精卵的海底自然奇觀即將展開，各種珊瑚夜間集體釋放精卵，海底美如星空。圖／蔡永春提供
一年一度墾丁珊瑚排精卵的海底自然奇觀即將展開，各種珊瑚夜間集體釋放精卵，海底美如星空。圖／蔡永春提供

珊瑚 直播 墾丁

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