疫情拖緩孩童發育 立委：補經費增人力

疫情宅在家影響幼童早期發育，但評估發展遲緩的量能卻亮起紅燈！民進黨立委何欣純10日召開記者會說，2022年全國通報逾3萬名疑似發展遲緩兒，但完成評估卻不到2萬人，呼籲加強經費挹注。對此，衛福部社家署署長簡杏蓉回應說，會根據狀況來補充人力。

早療評估量能告缺

何欣純表示，目前2022年全國通報疑似發展遲緩的兒童個案逾3萬，較2021年成長將近一倍。然而，依據國健署2022年資料顯示，負責評估疑似遲緩兒童個案的醫事人力，包括職治、物治、臨床心理、語言治療與社會工作等專業，總共不到1千人，而完成聯合評估的孩童人次僅18978人，量能明顯不足。

「早療評估量能不僅不足，還嚴重分配不均，」民進黨立委陳素月以彰化市為例說，彰化市是六都以外人口最多的縣市，但聯合評估中心卻只有2家，更只有個位數的專業人力，根本無法服務所有兒童的早療評估，有家長等待評估的時間竟長達六個月，錯過孩童的黃金治療期。

過去幾年因為疫情，導致許多孩童缺乏與他人交流的機會，宅在家中與3C產品為伍，也使得兒童發展遲緩的狀況增加，使得評估量能的缺口愈來愈大。對此，何欣純指出，早療評估量能不足的主要原因之一其實是孩子早療的健保給付非常低，導致醫療院所不願意開設評估中心。她呼籲，政府應加強經費進行專業人力撥補。

評估狀況添人力

國健署婦幼健康組副組長蔡維誼說，國健署已經注重到發展遲緩兒童早期療育的評估量能不足的問題，所以中央今年就增加23家服務點，並祭出政策，如果醫療院所能提早完成評估的話，就能提供獎金，盼能加速評估效率。

【更多精采內容，詳見 】