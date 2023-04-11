缺藥中心今成立 吳秀梅：每兩周公布最新缺藥資訊

為解決缺藥問題，衛福部今成立「藥品供應通報處理中心」，由衛福部長薛瑞元擔任召集人，次長王必勝擔任副召急人。薛瑞元表示，該平台西藥、中藥、罕見疾病藥品、兒童困難取得藥品、公費疫苗及傳染病用藥等，除了中藥平台今日啟動測試外，其餘都已上線運行中，且日後每兩周都會公告一次藥品資訊。

食藥署長吳秀梅表示，西藥資訊平台在民國99年開始運行，但最近的缺藥情形也讓食藥署開始精進，本來的通報系統加入了「健保代碼通報」，另外日後每兩周會更新一次藥品供應狀況總表，並於入口網站更新公告，讓各界都能夠及時掌握藥品供應狀況。

薛瑞元說，「藥品供應通報處理中心」管理平台涵蓋並整合五類用藥平台，包括食藥署「西藥供應資訊平台」、中醫藥司「中藥供應資訊平台」、醫事司「兒童困難取得之臨床必要藥品及醫材管理資訊系統」、國民健康署「罕見疾病特殊營養食品暨緊急需用藥物物流中心」及疾病管制署「公費疫苗及傳染病用藥之供應」。

除了現有的藥品通報短缺機制，薛瑞元表示，本次平台建立後，更強化研擬防缺藥政策，如：推動國產學名藥政策，以提前預防藥品短缺；強化跨部門資料整合及主動監測，以早期發現缺藥事件；針對涉及跨司署之藥品短缺情事，透過跨部門合作處理，以穩定藥品供應。

吳秀梅也說，食藥署已於3月24日發文請醫藥相關公協會，請他們轉知會員，並請醫療機構及藥局等，針對目前仍短缺的個別廠牌藥品重新進行通報，也請藥品輸入業者至少每月與國外藥品供應商聯繫，確認藥品於6個月內的輸入時程及數量，請國產業者至少每月要確認生產藥品原物料於6個月內的庫存及到貨時程；並都需妥善評估藥品庫存及國內臨床需求，必要時增加藥品輸入數量或儲備原物料，若6個月內藥品有不足供應之虞時，需儘速至平台通報。

健保署長石崇良表示，藥品許可證持有廠商可依全民健康保險藥物給付項目及支付標準第34條及第35條規定，檢附成本分析等資料，向健保署提出重新核價建議，健保署將儘速於3個月內重新核價；若非無替代用藥、緊急藥品，則按照一般程序進行重新核價，時程約6個月。