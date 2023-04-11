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雪隧狂塞！ 地方拋走北宜公路「里程送兩倍回饋儲值金」

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雪隧狂塞 地方拋走北宜公路里程送兩倍回饋儲值金

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
示意圖。連假期間國5雪隧都會發生塞車情形。 聯合報系資料照片／記者邱德祥攝影
示意圖。連假期間國5雪隧都會發生塞車情形。 聯合報系資料照片／記者邱德祥攝影

清明連假國5雪隧車流量創史上第3高，多數人寧可忍受塞車之苦，也不願走替代路線省道北宜公路，地方拋出「鼓勵里程儲值」想法，建議設ETC系統，連假塞車時段啟動，依里程數回饋兩倍的儲值金。公路總局表示，如果要做的話，可從ETC基金去回饋；高公局說，經費不是問題，最重是要有效果。

國5宜蘭段的北端入口位於頭城鎮、礁溪鄉交界，雪隧回堵造成平面道路交通1團亂，收假北返車潮塞到隔天凌晨2點，礁溪縣議員林聰池當時去北宜公路會勘，發現沒有太多車；他說，以前沒有國5時，進出宜蘭主要仰賴北宜公路，如今用路人卻寧可塞在雪隧車陣，卻不願意改走北宜替代路線？主要是誘因不夠。

林聰池表示，大家都在尋求塞車解方，向交通部爭取台62線瑞濱延伸至宜蘭的快速道路，尚在可行性評估，遠水救不了近火，難道大家還要再忍受塞10年？建議鼓勵里程優惠，提高誘因，在北宜公路前後兩端及中間的坪林路段，各設ETC系統，以全長50幾公里北宜公路來看，願意上來走的，每公里回饋2元ETC儲值金，最多可儲值100多元，至於鼓勵細節及作法可再詳細討論。

宜蘭縣政府與縣議會支持里程儲值優惠，副縣長林茂盛說，這是不錯的想法，很有「開創性」，可以鼓勵分流；議長張勝德表示，改走替代道路省下國道通行費，還有替代道路里程儲值，這「1省1賺」是很好的建議，縣議員會發動連署提案，建請交通部研議可行性。

「樂觀其成」公路總局副總工程司李忠璋表示，這可以吸引人，沒什麼問題，只不過民眾走省道不收費，公路總局沒有財源收入去做鼓勵，如果要做的話，建議從ETC基金回饋處理，他們可以配合改善彎道，或把北宜公路景點做得更好，增加誘因。

清明連假期間，國5如同慣例，車輛大排長龍。聯合報資料照
清明連假期間，國5如同慣例，車輛大排長龍。聯合報資料照

清明連假期間，國5如同慣例，車輛大排長龍。聯合報資料照
清明連假期間，國5如同慣例，車輛大排長龍。聯合報資料照

北宜公路 宜蘭 塞車

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