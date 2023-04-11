月經像關不緊水龍頭流不停 檢查發現是子宮肌腺症

新竹一名46歲王姓女子長期受經血過多困擾，每次月經來都像關不緊的水龍頭般流個不停，甚至嚴重到跑急診輸血，近日症狀加劇無法緩解，至新竹市立馬偕兒童醫院婦產科求診，經超音波檢查，發現罹患子宮肌腺症，子宮已經被撐大至10公分，最後採用「經陰道自然孔內視鏡手術」進行子宮切除並保留卵巢，術後幾乎沒有疼痛感，隔天自由下床活動，第二天就康復出院。

新竹市立馬偕兒童醫院婦產科醫師黃才銘表示，子宮切除術通常針對患有子宮平滑肌瘤、子宮肌腺症、卵巢囊腫腫瘤及子宮內膜異位症等，其表現症狀如月經量多、月經時間過長、慢性下腹痛以及骨盆腔疼痛，且無法使用藥物減緩症狀或治療者，經過醫師專業評估後，就會建議以手術處理。

黃才銘說，隨著科技的進步，子宮切除術從傷口動輒10公分、疼痛指數高且需數個月綁束腹帶的傳統開腹式演進到僅需3至4個約1公分小傷口的微創手術；近年來腹腔鏡技術成熟，已發展到傷口只經過肚臍的單口腹腔鏡手術，有著比傳統腹腔鏡更加美觀的優點，但是術後在肚臍仍會有一個3公分左右的傷口；而最新的自然孔道手術，從女性的天然孔洞（陰道）來進行內視鏡微創手術，使得腹部不再有傷口，讓術後品質更好。

黃才銘補充，皮膚的痛覺神經很多，尤其腹部兩側更為敏感，經自然孔洞（陰道）的內視鏡手術，體表不再被切開，不會造成腹部核心肌群傷口，就能避免這些疼痛，也能夠大大減少出血量、縮短住院天數，且術後不留疤。只經歷過自然產。

沒有手術經驗的王女說，她原本對於手術是極為緊張及恐懼，沒想到術後僅有下腹悶悶脹脹的不適感，而且第二天就能回家了，終於不用為每個月的月經提心吊膽，生活品質變得更好，而且重點是腹部沒有疤痕，真的很棒。