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夏季汛期將至 芒果農慎防炭疽病、薊馬等病蟲害
屏東土地豐饒盛產各式農作，正處「熱帶水果之王」芒果的果實生長期，高屏部分地區已陸續開始套袋，待清明過後進入雨季，病害發生風險隨之提高，芒果田間好發病害以細菌性黑斑病及炭疽病為主，已發現田間芒果佳喙管薊馬危害增加，高雄農改場提醒，請農友注意防範細菌性黑斑病、炭疽病及薊馬，於風雨來臨前後及時加強防治，確保果實品質及收成。
高雄場長戴順發指出，芒果細菌性黑斑病又稱果斑病，可同時危害果實、葉片及枝條，被感染部位初期產生黑色小斑點，後期病斑擴大凸起，嚴重時會造成果實龜裂、流膠。
他說，進入汛期風雨較大時，植株容易摩擦造成傷口，提升病原菌侵入感染機率，雨水也助長擴散風險，其中，炭疽病菌可感染果實、花穗及枝葉，在高溫高濕的環境下可產生分生孢子，藉由風雨大幅擴散傳播，且炭疽病具有潛伏感染特性，結果期病徵並不明顯，僅呈現紅色針狀小點，因此農友常疏於防範。
他指出，近期已於田區發現芒果害蟲佳喙管薊馬，牠喜藏於背光陰暗隱匿處，在腐化傷口、果蒂、果柄、樹枝縫隙處或套袋上產卵，牠啃咬芒果表皮會產生圓形凹陷水浸狀傷口，嚴重時會擴大成黑褐色結痂狀，初期不易察覺，套袋前若不注意防治，則會於套袋內造成嚴重危害。
他提醒，風雨來臨前後是芒果病蟲害防治關鍵時期，需加強注意田間狀況，及時預防病蟲害發生，農友如需進行化學防治務必參考農藥資訊服務網及植物保護資訊系統上，登載的核准用藥，依規定的稀釋倍數施用，以降低產生抗藥性風險，另有關輸日、韓芒果病蟲害防治用農藥基準，可參考農業藥物毒物試驗所的外銷農產品用藥基準。
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