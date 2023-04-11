夏季汛期將至 芒果農慎防炭疽病、薊馬等病蟲害

屏東土地豐饒盛產各式農作，正處「熱帶水果之王」芒果的果實生長期，高屏部分地區已陸續開始套袋，待清明過後進入雨季，病害發生風險隨之提高，芒果田間好發病害以細菌性黑斑病及炭疽病為主，已發現田間芒果佳喙管薊馬危害增加，高雄農改場提醒，請農友注意防範細菌性黑斑病、炭疽病及薊馬，於風雨來臨前後及時加強防治，確保果實品質及收成。

高雄場長戴順發指出，芒果細菌性黑斑病又稱果斑病，可同時危害果實、葉片及枝條，被感染部位初期產生黑色小斑點，後期病斑擴大凸起，嚴重時會造成果實龜裂、流膠。

他說，進入汛期風雨較大時，植株容易摩擦造成傷口，提升病原菌侵入感染機率，雨水也助長擴散風險，其中，炭疽病菌可感染果實、花穗及枝葉，在高溫高濕的環境下可產生分生孢子，藉由風雨大幅擴散傳播，且炭疽病具有潛伏感染特性，結果期病徵並不明顯，僅呈現紅色針狀小點，因此農友常疏於防範。

他指出，近期已於田區發現芒果害蟲佳喙管薊馬，牠喜藏於背光陰暗隱匿處，在腐化傷口、果蒂、果柄、樹枝縫隙處或套袋上產卵，牠啃咬芒果表皮會產生圓形凹陷水浸狀傷口，嚴重時會擴大成黑褐色結痂狀，初期不易察覺，套袋前若不注意防治，則會於套袋內造成嚴重危害。