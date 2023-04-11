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注意了！國內發生首例秋行軍蟲侵入芋頭田
國內發生首例芋頭秋行軍蟲案件，農委會台南區農改場籲請農民注意防範。
台南區農改場今上午發布新聞稿說，今年3月嘉義大學植物醫學系師生於嘉義縣中埔鄉之芋頭田，採集到遭秋行軍蟲鑽蛀的地下球莖與蟲體，經中埔鄉農會植物醫師調查、確認後由本場及嘉義縣政府查報動植物防疫檢疫局於3月底公告，為國內首例芋頭危害案件。
現場調查發生面積約0.07公頃，可見秋行軍蟲普遍鑽蛀地下莖，發生率約5至7成，同時田間可見多種齡期蟲體。
由於秋行軍蟲需於土壤中化蛹，以完成生活史，在一般在水田作物如水稻較少見發生，此次發生田區為廢耕乾涸水芋田，可能因此助長蟲害，觀察鄰近正常管理水芋田，則未發現秋行軍蟲危害。
台南農改場說，秋行軍蟲(Spodoptera frugiperda)，原生於北美洲，於2016年開始，迅速侵入非洲、亞洲多個國家，對於玉米造成嚴重危害，我國於2019年6月8日在青割玉米上首次發現秋行軍蟲，而後疫情迅速擴散，並持續蔓延至於多種作物。
秋行軍蟲防疫措施已於2021年7月1日起進入第三階段，由農民自主管理。而秋行軍蟲寄主範圍廣，除主要作物玉米外，近年間陸續於包括百慕達草、高粱、薏苡、小米、狼尾草、薑、落花生、水稻秧苗、番石榴、甘藍等多種作物上記錄發生，顯示其對於農作物危害性，不容小覷。
台南農改場指出，秋行軍蟲幼蟲具6個齡期，幼蟲每一體節具4個斑點，腹部末端背方有明顯較大4個黑點，成熟幼蟲頭殼可見一倒Y形頭縫線。依據防治基準正確使用鱗翅目害蟲核准登用藥，並遵守安全採收期。
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