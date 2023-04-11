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駕訓班考機車駕照補助1300元 參加安駕訓練加碼1200元

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
交通部公路總局啟動機車道路安駕課程，宣布今年至11月30日擴大4萬名補助名額，補助到駕訓班取得駕駛者，每人1300元。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
交通部公路總局啟動機車道路安駕課程，宣布今年至11月30日擴大4萬名補助名額，補助到駕訓班取得駕駛者，每人1300元。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片

道路安全意外頻傳，交通部公路總局今天啟動機車道路安駕課程，宣布今年至11月30日擴大4萬名補助名額，補助到駕訓班取得駕駛者，每人1300元。另外，取得駕照後，到全國14家駕訓班參加安全駕訓練者，額外再加碼補助1200元。

交通部政務次長陳彥伯表示，試辦道路駕駛訓練課程，強化騎士基本實際騎乘技能，針對常見肇事原因納入訓練項目，本次推動是機車訓考制度改革重要的里程碑。

公路總局長陳文瑞表示，機車駕訓補助2019年起開始推動，經委託國立陽明交通大學研究報告顯示，統計至109年，機車駕訓者較未受訓者，違規風險降低32%、肇事風險降低20%；而經該局統計至2022年，違規風險更降低至56%、肇事風險降低至35%，成效顯著，顯示機車駕訓確實能提升機車騎士行車安全。

中華民國汽車駕駛教育學會理事長陳永親說，機車道路死傷事故頻傳，不能再成試驗場，提升實際道路安駕訓練科目，勢在必行，包括正確路邊起步、正確左右轉彎、正確變換車道、無號誌路口停讓、注意前方汽車突然開啟車門、路口或對向車道視線受阻轉彎向、保持安全車距及間隔並注意大型車內輪差以及煞車要領等科目。

公路總局表示，目前全台辦理機車駕訓班有78家，民眾能就近接受機車駕駛訓練，相關資訊可上監理服務網查詢。

車道 駕訓班 交通部

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