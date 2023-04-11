婦人家中打掃突然中風倒地 醫顱內取栓術救她一命

1名75歲婦人平日身體硬朗，日前掃地時突然左側手腳癱軟無力。家人將她送醫後，醫師先為她經靜脈注射血栓溶解劑，隨後在30分鐘內完成顱內取栓術打通血管，救回她性命，一周後順利出院。

亞洲大學附屬醫院急診醫學科主任鍾侑庭說，近年來各醫院都與消防隊密切合作，針對急性腦中風患者建立通報機制，在患者到院前便做好各項準備，患者到院後就能無縫接軌，確保急救流程順暢，盡力在黃金救援時間內從死神手中搶救寶貴生命。

婦人回想，當時正在掃地，突然左邊沒力，整個人就軟下去。女兒從廚房出來看到，原以為只是血糖低，還去泡一杯糖水給她喝，不料糖水竟然嘴角流下，這才發現事態嚴重，趕緊打119求救。

婦人送醫後，亞大醫院為她做腦部電腦斷層檢查，確認右側中大腦動脈第1至2段交界處阻塞，且無腦內出血狀況，除了施行血栓溶解劑治療，並立即安排顱內動脈取栓術，搶救缺血但尚未壞死的腦部。

放射診斷科醫師宋昌育說，當時先從患者鼠蹊部置入導管，經腹部、胸腔主動脈及頸部動脈直達阻塞的腦動脈區，再以導管抽吸方式，將血栓取出清除打通血管，很幸運婦人的血管沒有太過扭曲，幾乎一路順暢直達，順利在30分鐘內取出血栓，安全解除警報。

神經內科醫師吳致螢說，缺血性腦中風常會造成嚴重的神經學損傷甚至死亡，處理腦中風患者最重要的關鍵，就是搶「黃金時間」，例如發生3小時內及時施打靜脈血栓溶解劑。若效果不佳，也要在中風發生8小時內安排動脈取栓，都有助於患者預後可恢復較佳生活品質。

以此患者為例，經搶救後幾乎未有併發症，原本癱瘓的左側手腳也在一周後恢復行動力，順利出院。