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磁磚浴缸竟有靈異故事？入住旅社驚見它 網友點出一致命泡澡缺點

聯合新聞網／ 綜合報導

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」PO文表示，上週末(8日)入住雲林斗南的一間旅社，進房後發現旅社竟有懷舊感十足的馬賽克拼貼磁磚浴缸，讓原PO大讚「好有味道」，未料該PO文竟釣出網友點出該馬賽克拼貼磁磚浴缸因為一款恐怖解謎遊戲《還願》而頓生靈異陰影，還有網友點出這類的懷舊浴缸，在泡澡時會有一項致命缺點。

部分網友表示，這款浴缸讓他們想起小時候了，在阿公阿婆家洗澡的童年記憶回來了。懷舊派的網友認為，這款馬賽克拼貼磁磚浴缸，得配上經典的「海棠花玻璃」窗戶才更有味道，有網友針對原PO住的這間旅社浴室窗戶表示，「都會覺得很像有鬼躲在後面」。

該文還引來許多網友歪樓，紛紛問起：「這款浴缸，泡過杜美心嗎？」、「美心呢？美心在哪？」、「看到這種浴缸還真的覺得怪怪的」、「小時候看命案現場的相片都是這種浴缸」、「浴室走一種『還願』風」。

據了解，將台灣早期民眾家中浴室相當普遍的馬賽克拼貼磁磚浴缸入鏡，是2019年推出的第二款解謎遊戲《還願》，該款遊戲中的女二「杜美心」，因父親迷信，竟被泡在浴缸浸蛇酒7日，該恐怖場景即發生在這款一模一樣的浴缸內。

網友也針對實用性對該款台灣早期的浴缸做出評點，有人認為，雖然它的樣式懷舊，但實際上容易卡垢卡蟲，若是拿來泡澡，熱水也一下子就冷卻了，夏天時洗澡可以，但「冬天都要快速洗完，不然很快變冷水」。

還願 靈異 浴室 雲林

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