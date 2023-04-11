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計程車司機椅背擺滿零食 網友議論：敢吃嗎？運將受訪說話了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名新竹司機在計程車後座前方的椅背上擺滿各式各樣的零食，並準備行動電源、酒精、牙線棒甚至是暖暖包，供乘客免費使用。擷自《爆廢公社二館》
一名新竹司機在計程車後座前方的椅背上擺滿各式各樣的零食，並準備行動電源、酒精、牙線棒甚至是暖暖包，供乘客免費使用。擷自《爆廢公社二館》

一名網友上週末(8日)在臉書社團《爆廢公社二館》PO出一張超狂搭計程車的照片，表示搭計程車時看見司機在車上後座椅背擺滿零食，並以中、英、日三種語言說明：「車上點心免費提供，請自行取用」，讓原PO大讚這位計程車司機也太貼心，他雖然不會真的拿起來吃，但搭到這輛車的確讓人一天「心情會很好」。

不僅如此，該名司機除了在車上設置免費點心吧，還提供充電插頭、行動電源及酒精、牙線棒，甚至是暖暖包讓乘客免費使用，讓從新竹高鐵站上車的原PO大讚司機太貼心。由於原PO帶著小孩上車，該名司機還主動表示零食是可以免費拿取的，甚至送了孩子一個娃娃，下車時，原PO付了150元的車資。

該則PO文引來逾五千名網友按讚，網友紛紛表示，這司機簡直太佛心，但會不會被吃完將垃圾留在車上的乘客給澆熄熱情。也有不少網友表示，不會吃來路不明或陌生人給的食物，擔心這或許有下藥，還有人翻出過往新聞案例，表示就有司機在準備的食物中下藥，然後犯罪得逞。還有人認為，為保持車內清潔，很多人不會在車上吃東西。

有人質疑，零食來源是否是即期品或司機在夾娃娃機處取得，有人還發現司機的零食免費告示牌日文翻譯是不是有點怪怪的，熱心網友還提供出較正確的日文寫法。

根據《NOWnews》報導，該報導中訪問到該名司機，司機說明提供這些服務，其實是希望能被客人記住，日後需要服務時都能想到他，多數乘客對這樣的服務都是正面的，坦言有時也會得到小費，但他認為，能因此得到下一次服務的機會，遠比一次性的小費還來得重要。身為三個小孩的單親爸爸來說，這樣的服務讓他的預約常滿，「感謝被我服務過的每個客人，不論車資是1千或1百，都感激在心」。

計程車 零食

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