今晴朗暖熱 明東北季風增強北東有雨、氣溫稍降

今天白天高溫比昨天更高，各地暖熱。天氣風險公司天氣分析師李至晟說，明天東北季風增強，只有下半天在大台北地區、宜蘭花蓮氣溫稍降，高溫可望暫時降到25度。

李至晟說，今天一早氣溫持續回升，白天高溫比昨天更高一些，北部、東半部可以來到26-28度，中南部更高，特別是內陸會有局部30度以上。降雨方面，只有東半部沿海跟中南部午後深山區有些零星的降雨。

李至晟指出，明天東北季風增強，不過強度弱，時間也短，只有下半天在大台北地區、宜蘭花蓮會風速增強、雲量增多以及氣溫稍微降低，高溫可望暫時降回去25度左右，基隆北海岸跟大台北東區有小雨或毛毛雨機會，其他地區在天氣上幾乎沒有顯著影響。

但空氣品質方面，今天整個西半部因為處在背風面，北部也可能因為紫外線催化產生的臭氧累積，在午後空品轉差，並亮起橙燈。明天東北季風增強，中北部受到風速增強擴散好轉的影響，就可稍微好轉會到普通等級。周四清晨這波東北季風影響就告一段落。

李至晟說，周四到周五台灣附近又是東北季風減弱，各地偏暖的天氣；南方熱帶擾動目前看來還是會在這兩天穿過菲律賓，除為東半部帶來一些水氣之外，影響不大。

這兩天也是近期內最熱的時段，包括北部高溫也會來到接近30度，中南部內陸甚至有局部超過33度。

李至晟指出，周六清晨將迎來一波鋒面，目前預測中部以北、東半部白天有降雨機會，不過因為移動速度很快，晚上就會快速轉乾，累積雨量不大，沒辦法直接幫水庫解渴，還是要繼續節約用水。