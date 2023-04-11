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鐵路高架揭開最早嘉義人神秘面紗 2具完整人骨考古發現這個痕跡

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市鐵路高架化工程，發現「台斗坑疑似遺址」13處人骨，出土5具先人骨骸，由史前文化博物館南科考古館研究調查，這是距今2500至2700年前，最早嘉義人骨骸出土。圖／南科考古館提供
嘉義市鐵路高架化工程，發現「台斗坑疑似遺址」13處人骨，出土5具先人骨骸，由史前文化博物館南科考古館研究調查，這是距今2500至2700年前，最早嘉義人骨骸出土。圖／南科考古館提供

嘉義市鐵路高架化工程2021年2月，在嘉北車站往南、鐵軌西側，發現「台斗坑疑似遺址」，鐵道局委託考古團隊調查，至今2年多，開挖發現13處人骨，出土5具先人骨骸，由史前文化博物館南科考古館研究調查，這是距今2500至2700年前，最早嘉義人骨骸出土，2具完整人骨性別無法判斷，1名可能為35歲男性，另1具人骨年齡大約20歲。

文化局文資科說，南科考古館報告書指出，從開挖男性人骨脛骨末端有蹲距面的存在，說明台斗坑史前人可能有進行蹲下來相關活動，另一具人骨左下顎門犬齒的上半有染色現象、偏紅棕色，疑似為咀嚼檳榔遺留下痕跡。

台斗坑疑似遺址目前共發現13處人骨，保存狀況及部位不一，其中5具保存狀況較佳人骨，鐵道局委請南科考古館進行體質人類學研究，目前已完成2具人骨的整飭與研究，形態學研究分析資訊，目前完成2具人骨，其中1具可能35歲男性，另1具年齡大約20歲，但性別無法判斷。其中，35歲男性骨骸因雨水沖刷頭骨保存狀況甚差，出土人骨是否有親緣關係尚待釐清。

計畫主持人林秀嫚博士表示，透過人類與動物骨骸遺留骨膠中的原碳、氮同位素組成分析，可推論史前人攝食習性資訊，南科館將上述兩具人骨碎骨樣本送美國BETA實驗室進行碳氮同位素分析，因樣本骨膠原保存狀況不佳，BET實驗室檢測後未得出任何結果，所以相關台斗坑史前人可能的攝食習性，有待出土其他人骨或其他考古證據後，再來提供可能線索。

關於台斗坑遺址史前人生活樣貌推論，南科考古館後續將待相關考古發掘證據與研究逐步出爐後，才能再進行佐證；文資科說，遺址分成先人遺骨，以及生活器物兩部分文資研究，持續開挖調查中，目前還未進行遺址審議。

嘉義市鐵路高架化工程，發現「台斗坑疑似遺址」13處人骨，出土5具先人骨骸，由史前文化博物館南科考古館研究調查，這是距今2500至2700年前，最早嘉義人骨骸出土。圖／南科考古館提供
嘉義市鐵路高架化工程，發現「台斗坑疑似遺址」13處人骨，出土5具先人骨骸，由史前文化博物館南科考古館研究調查，這是距今2500至2700年前，最早嘉義人骨骸出土。圖／南科考古館提供
嘉義市鐵路高架化工程，發現「台斗坑疑似遺址」13處人骨，出土5具先人骨骸，由史前文化博物館南科考古館研究調查，這是距今2500至2700年前，最早嘉義人骨骸出土。圖／南科考古館提供
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嘉義市鐵路高架化工程，發現「台斗坑疑似遺址」13處人骨，出土5具先人骨骸，由史前文化博物館南科考古館研究調查，這是距今2500至2700年前，最早嘉義人骨骸出土。圖／南科考古館提供
嘉義市鐵路高架化工程，發現「台斗坑疑似遺址」13處人骨，出土5具先人骨骸，由史前文化博物館南科考古館研究調查，這是距今2500至2700年前，最早嘉義人骨骸出土。圖／南科考古館提供

考古 南科

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