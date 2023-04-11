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今起晝暖夜涼 吳德榮：周六變天雨帶掠過晚上又好轉

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今起晝暖夜涼 吳德榮：周六變天雨帶掠過晚上又好轉

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
吳德榮說，周六變天雨帶掠過，晚上又好轉。示意圖。圖／本報資料照片
吳德榮說，周六變天雨帶掠過，晚上又好轉。示意圖。圖／本報資料照片

今天起晝暖夜涼，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，周六變天鋒面雨帶快速掠過，到晚上又好轉；至於下周日（16日）起至周二（18日），各地恢復晴朗穩定，又是三天白天熱如夏、早晚涼，日夜溫差極大。

吳德榮在今天「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今晨觀測資料顯示台灣上空雲層稀鬆，無降水回波，無降雨。

他說，截至4時53分，本島縣市平地最低氣溫為花蓮（壽豐鄉）、苗栗（通霄鎮）的15.5度；其他各地區平地最低氣溫為北部（桃園大溪區）16.3度，中部（嘉義東區）16.0度，南部（台南白河區）16.7度。

吳德榮表示，據歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日各地晴朗穩定，白天「暖如夏」、早晚仍微涼；各地區平地氣溫，北部16至29度，中部16至32度，南部17至34度，東部16至31度。

他說，明日西半部晴時多雲，東半部水氣略增，北海岸、東半部偶有局部短暫降雨的機率；北台高溫微降，各地仍晝暖夜涼。周四、五受高壓迴流影響，各地晴朗穩定；白天「暖如夏」，周四、五北台高溫將升至30度、南部則升至35度左右，早晚仍微涼。

吳德榮說，周六鋒面雨帶快速掠過，中部以北及東半部有局部陣雨；晚上鋒面遠離，天氣好轉。下周日（16日）起至周二（18日），各地恢復晴朗穩定，又是三天白天熱如夏、早晚涼，日夜溫差極大的天氣。

吳德榮說，本周菲律賓東方海面有熱帶擾動活動，發展成颱風的機率仍維持10%左右。歐、美系集模式模擬熱帶擾動的路徑分布仍顯示，不論其是否成颱，包括通過菲律賓、進入南海，或在菲律賓附近，向東北大迴轉，皆無侵台疑慮。

吳德榮 菲律賓 高溫

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