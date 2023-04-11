「墨鏡車」危險 隔熱紙將訂透光率

道路交通安全規則規定計程車不得黏貼「不透明」的色紙或隔熱紙，其他車輛卻未規範，許多在前擋風玻璃黏貼透光率不到兩成、猶如墨鏡隔熱紙的車輛，除了可能因影響視線造成道安危機，執行路檢的警方也面臨危險；交通部決定蒐集歐洲及日韓各國汽車透光率的規定等資料，三個月內提出修法。

「車輛隔熱紙透光率要納管，『目測法』檢測方式更需要改進。」時代力量立委邱顯智日前質詢指出，許多國家規範車輛前擋風玻璃或前車窗玻璃的隔熱紙透光率，日本、新加坡規定車輛前擋及前窗透光率不低於百分之七十，南韓規定前擋不低於百分之七十、前窗不低於百分之四十，英國、丹麥、芬蘭、瑞典等歐洲國家規定前擋不低於百分之七十五、前窗不低於百分之七十，我國卻缺乏相關規範。

他說，道交規則僅規定計程車不得黏貼「不透明」的色紙或隔熱紙，未明定透光率標準，且檢驗標準是由檢驗人員透過目視判別，既不夠科學也落後國際。

根據統計，全國計程車約九萬輛，超過七百萬輛的自小客車無論在前擋或前窗貼多黑、多深的隔熱紙都不會挨罰，連業者都大剌剌宣傳僅百分之十六透光率的前擋隔熱紙。

「許多人以牽涉隱私權為由，不希望自用小客車隔熱紙納管，但隔熱紙太黑，駕駛不易看到前方行人，對警方執法也有風險，這些事情應該更受重視。」台灣機車路權促進會理事長周志彥說，台灣應盡速將隔熱紙透光率納管，坊間早有夾在車窗兩側的檢測儀器，修法納管絕非難事，即便未能立刻訂定透光率標準，也可先將規範計程車的規定套用在自用小客車上。

交通部公路總局局長陳文瑞指出，基於治安考量，目前僅規範計程車的隔熱紙標準，會於三個月內蒐集國外標準、檢驗儀器等資料，確認隔熱紙透光率檢測方法、標準，作為修改規定的參考。

陳文瑞說，車輛審驗標準有要求原廠車的前擋玻璃透光率，但是國人習慣貼隔熱紙，才要同時蒐集車輛出廠、後續審驗流程與規範，也請經濟部標檢局、交通部車輛安全審驗中心、運輸研究所等單位共同討論、表示意見，再提出相關規範。