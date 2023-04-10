「運動」最能延緩退化 醫籲：長照應納入巴金森氏症

世界衛生組織（WHO）統計，全球巴金森氏症病友約850萬人，每年4月11日為世界巴金森日，呼籲民眾重視這項疾病。長庚醫院神經內科副主任、主治醫師吳逸如指出，巴金森病在台灣60歲以上民眾盛行率1%、80歲以上則達4%，只要遵從醫囑進行治療，日常生活都能與正常人無異，能達到平均壽命，但背後亟需政府、社會、病患等三方共同努力。

健保110年統計資料顯示，台灣有7萬7千名巴金森氏症病患。長庚醫院神經內科主治醫師林祖功表示，巴金森症候群當中有許多症狀，在神經內科診斷時，要判斷的臨床症狀十分多元，即使經驗豐富的醫師初診巴金森氏症的準確率也在八成五上下，一兩年後改診斷也是再正常不過的事情。

林祖功說，部分巴金森症候群是來自「其他因素」，可能是精神科藥物、止暈止吐藥物使用後造成的腦神經傳導問題，內分泌賀爾蒙因素、中風、腦瘤或是日本腦炎也都會導致患者出現巴金森症候群的症狀，屬於次發性巴金森症，此時治療重點在於治療根本的疾病。

巴金森氏症權威、神經內科醫師陸清松表示，巴金森是「症候群」，具有標準的臨床症狀，包含動作障礙症狀、非動作障礙症狀，醫師的專業就是將其診斷出來，巴金森氏症9成都是典型，但另剩下1成非典型早期無症狀，但過了三五年後，卻轉變為進行性核上性麻痹（PSP）、多發性神經退化症（MSA）是需要高度臨床專業經驗，也需要長期追蹤。

「巴金森診斷三部曲，標準臨床症狀、標準影像判斷、對藥物有正向反應。」陸清松指出，只要滿足上述三個條件，基本上就是巴金森氏症，醫師就依照症狀考慮用藥，路易氏病表現型也是記憶力不好，類似阿茲海默症，都需要醫師專業判斷，神經內科也是相當高度專業的領域，要不斷精進才能下出最合適的診斷。

陸清松指出，巴金森氏症會出現全身性的症狀，愈早診斷、治療，存活率都已比過往沒有多巴胺治療時高出許多，現在常說的「三個Lucky 7」蜜月期、波動、晚期各7年都獲得好的控制，即使60歲診斷出巴金森氏症，21年後81歲也達到平均壽命，民眾可以樂觀看待這項疾病。

林祖功說，巴金森氏症是大腦黑質細胞退化，導致大腦多巴胺不足，同時連帶全身性的神經系統都有所缺乏，治療上會投以血清素、乙醯膽鹼等等藥物，但主要仍是多巴胺的補充。

在治療方面，陸清松指出，最好是個人化的專業醫療，治療目的在於減少動作功能障礙，像是顫抖、動作緩慢、姿勢不穩等等，減低認知功能退化風險，同時減少副作用產生；主流藥物治療是左多巴類，搭配輔助藥物包括多巴胺促效劑、兒茶酚-0-甲基轉移酶抑制劑等，而最好的非藥物治療則是「運動」。

陸清松說，健保署2021年陸續核准3項治療巴金森氏症的新藥物，包括左多巴緩釋型膠囊、第三代COM制劑、以及新一代的MAOB抑制劑，都有望改善帕金森病友現況治療的瓶頸、減少併發症的發生、提升巴金森病友的整體健康狀態，延緩病友因疾病造成的失能。

「要第一時間延長蜜月期，還要避免被健保核刪。」陸清松指出，健保给付規立意良善，但給付規範可能阻礙病人錯過最佳治療時機，可以幫助病人的藥物可能無法在最住時機使用，或者病人出現明顯失能症狀後才有機會使用新藥，但此時疾病都已進入中晚期，效果不及早期介入好。

吳逸如表示，若政府能將巴金森的照護以長照系統的模式進行，納入個管師、照護系統、家屬諮詢等等，其實巴金森病友都能夠回歸社會，持續提供勞動力，重拾正常生活；曾有病友剛好使用1966的長照服務，有人陪著運動，追蹤藥物服用，回診後的進步非常顯著，但這需要政府單位協助，與病友們一同合作。

吳逸如呼籲，巴金森病友務必依照醫囑服藥，許多病患回診後藥物都仍有剩餘，對病況控制相當不好，也不要因為怕被醫師罵而謊報病況；