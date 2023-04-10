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台鐵五一罷工行動暫緩 工會曝與行政院達3共識

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵公司化明年1月1日掛牌，先前因短期債務償還喬不攏，台鐵企業工會揚言5月1日勞動節發起罷工。本報資料照
台鐵公司化明年1月1日掛牌，先前因短期債務償還喬不攏，台鐵企業工會揚言5月1日勞動節發起罷工。本報資料照

台鐵公司化明年1月1日掛牌，先前因短期債務償還喬不攏，台鐵企業工會揚言5月1日勞動節發起罷工。台鐵工會今表示，4月7日前往會談，行政院已達成3項承諾，因此決定暫緩罷工行動，包括由原規劃3處土地成立償債基金，不再撥入其他資產、員工權益保障要點報交通部核定後實施、員眷假日購票優惠授權公司董事會通過。

台鐵工會先前表示，台鐵短期債務有1600多億元，原先達成共識要用舊台北機廠、台北車站附近的E1及E2土地、台鐵高雄港站等三塊台鐵精華土地成立償債基金，但行政院主計總處認為三塊土地適足性不足，希望移撥多一點土地加速償還，違背先前工會與交通部達成的共識，揚言發動國定假日不加班或罷工。

台鐵工會今指出，行政院4月7日召集相關單位及工會著手進行協商討論，祈求勞資對立能回歸平衡，工會會中堅決反對犧牲員工權益，並確保台鐵未來發展，行政院及交通部感受到工會陳抗壓力，已達成3項承諾，包括台北機廠、台北E1E2、高雄港站3處土地成立償債基金，不再撥入其他資產；員工權益保障要點，報交通部核定後實施；有關員眷假日購票優惠部分，授權公司董事會通過。

台鐵工會認為，戰事引爆關鍵點不可能因及時善後消弭，這樣的決議頂多是回歸協商破局前僵持點，因此明確要求行政院及交通部回歸協商，應額外釋出利多善意，留住人才，同時也會隨時緊盯資方是否遵守諾言確實履行。

台鐵公司化 行政院 交通部 罷工 勞動節

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