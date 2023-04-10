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離島客輪能否載貨？航港局回應了
台東往來綠島部分客輪有意「拒載魚貨」、引發抗議，但往返東港、小琉球現有3家航運業者，仍提供載運少量貨物服務，以民生物資為主，每件視其體型、重量收費，如遇假期等載運高峰期會加開班次；航港局說明，只要符合安全規定，未要求客輪業者不得載貨。
交通部航港局指出，東琉線在客貨分流上有明確規範，造船階段就登載註記，營運時也要求業者載貨量不得超出限制範圍，載運總重不能超過法定吃水線，另小琉球和綠島與本島距離不同，二地各有其特殊性。
航港局說，為兼顧離島民生需求及乘客搭船品質，台東地區離島客船兼載民生物資原則，皆要求放置於核准區域內，並妥善繫固及包裝，不得影響逃生動線且嚴禁超載，只要符合安全規範，未要求客輪業者不得載貨。
琉球區漁會總幹事蔡寶興表示，琉球鄉多半為大型魚貨，多由漁民自捕自運，直接前往東港、蘇澳、台東等地販售，不會上交通船運送，剩餘少量鮮魚回鄉也會快速被當地人一掃而空。
他說，綠島有其特殊性，船隻、市場規模較琉球鄉小，大型魚貨少，多以近海捕撈為主，再者，2地的客輪航班密集度不同，東琉線每天約有16條船往來行駛，台東往返綠島航班數少，偶爾還會因氣候因素停駛，彼此狀況十分不同。
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