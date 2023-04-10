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猴痘疫苗今開放3萬人登記 半天預約過半數

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
猴痘疫情升溫，全台已累積25例猴痘個案。國內日前開放第一階段猴痘疫苗預約，3000個名額在9分鐘內迅速搶光。路透
猴痘疫情升溫，全台已累積25例猴痘個案。國內日前開放第一階段猴痘疫苗預約，3000個名額在9分鐘內迅速搶光。路透

猴痘疫情升溫，全台已累積25例猴痘個案。國內日前開放第一階段猴痘疫苗預約，3000個名額在9分鐘內迅速搶光；今天下午2時開放第二階段登記，提供3萬名額。疾管署發言人羅一鈞表示，首日登記人數共1萬6249人，超過半數登記；但仍有四成名額可預約，有需求的民眾可於明天上午9點系統開放後登記。

猴痘疫苗系統今天下午開放預約意願登記，接種合作醫院增加為50家，且離島澎湖縣也加入，總登記名額增加為3萬人。但不到20分鐘，台北市的北市聯醫林森中醫昆明院區、台中市的中國附醫、嘉義市的嘉義基督教醫院，便已額滿無法登記。

羅一鈞表示，本次系統開放前10分鐘最踴躍，共有5014人登記；至於前一小時則有1萬2706人登記，占今天預約人數的七成。

但本階段提供的3萬個名額尚未全滿，還有四成、1萬3751人可供預約。羅一鈞表示，是否需求就這麼多，還是有些民眾尚未登記還需要看過幾天的預約狀況而定。不過看到網路有社群貼文提到，「抱著搶Black Pink和阿妹演唱會的心情在搶猴痘疫苗」，或許可帶動接種意願。他也提醒，尚未登記的高風險族群還可預約。

另外，猴痘疫苗需接種兩劑，本次預約系統並未阻擋已接種過一劑者。羅一鈞表示，尚未統計本次有多少是已接種過一劑疫苗者登記，雖然宣導已尚未接種者為主，但若登記成功、且是接種第二劑，也不會阻擋。

羅一鈞表示，會再規劃購買下一批疫苗，但數量需視本次預約、接種情形，估計採購數量在1萬至3萬間；預計五月中下旬可到貨。

疾管署「猴痘疫苗接種意願登記平台」（https://mpox.cdc.gov.tw/）開放時間為每周一至周五，上午9時至下午5時，週末、例假日不開放登記，民眾可上網進行意願登記並選擇欲前往接種的醫院；第二階段疫苗接種至5月12日，至於何時開打則將視各醫院整備情況而定。

猴痘疫苗今天下午2時開放第二階段登記，提供3萬名額。圖／讀者提供
猴痘疫苗今天下午2時開放第二階段登記，提供3萬名額。圖／讀者提供
猴痘疫苗今天下午2時開放第二階段登記，提供3萬名額，登記成功會收到預約確認信。圖/讀者提供
猴痘疫苗今天下午2時開放第二階段登記，提供3萬名額，登記成功會收到預約確認信。圖/讀者提供
猴痘疫苗今天下午2時開放第二階段登記，提供3萬名額。圖／截自猴痘疫苗接種意願登記平台
猴痘疫苗今天下午2時開放第二階段登記，提供3萬名額。圖／截自猴痘疫苗接種意願登記平台

疫苗 猴痘 羅一鈞

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