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好天氣持續！明高溫上看30度 這天起各地降溫有雨

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象局表示，明天各地仍是好天氣，且一天比一天熱，一路持續到周五。本報資料照
中央氣象局表示，明天各地仍是好天氣，且一天比一天熱，一路持續到周五。本報資料照

今天各地都是多雲到晴天氣，中央氣象局表示，明天各地仍是好天氣，高溫都有25度以上，中南部更可達30度以上，且一天比一天熱，一路持續到周五。周三有一波較弱東北季風影響，大台北地區、北部山區及東半部會有局部短暫雨，中部山區也有零星雨勢，但周四就會轉乾，緊接要到周六鋒面通過，各地才會降溫有雨。

氣象預報員曾昭誠表示，明天各地仍是好天氣，僅剩花東地區及午後東部以北山區有局部降雨，白天各地高溫都有25度以上，中南部地區更可達30度以上，並一路持續至周五。但周三有一波較弱東北季風影響，北部地區約會降溫1、2度，各地仍有25度以上，大台北地區、北部山區及東半部會有局部短暫雨，中部山區也有零星雨勢。

曾昭誠指出，這波較弱東北季風影響時間短，周四、周五就會趨緩回到多雲到晴天氣，僅剩東半部有局部短暫雨、西部山區有零星雨。周六則會再有鋒面通過、東北季風增強，北部及宜蘭地區降溫明顯，低溫約為20度；各地都有降雨機率，僅南部平地仍為多雲到晴。

他表示，周日清晨將來到最低溫，北部約17至20度、中南部約20至22度，但各地白天就都能回溫至25度以上，且雨勢趨緩。另外，他也說，明天馬祖及中南部地區清晨、周三及周五金門及馬祖地區都有局部霧，提醒民眾留意。

東北季風 高溫 氣象局

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