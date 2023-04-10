豬價飄漲創新高！立委批百億基金沒作用 農委會說話了

民眾黨立法院黨團今舉辦記者會批評，毛豬本月4日批發價每公斤破百元大關，創歷史新高，顯示農委會對養豬產業缺乏規畫，更批「養豬百億基金沒發生作用」。農委會回應，2021年起透過百億基金輔導養豬場更新設備、強化汙染防治設施，迄今已逾1550處養豬場獲得改善，並非缺乏長期規畫輔導措施。

民眾黨團總召邱臣遠指出，2021年7月豬價每公斤86元創新高，農委會當時將原因推給疫情，幾個月後漲到每公斤90元，農委會主委陳吉仲說是進口肉品驗出非洲豬瘟所致；今年清明連假期間批發價破百元再創新高，農委會再推說是清明節短期需求所致，但清明節後豬價仍降不下來。

邱臣遠批評，農委會對養豬產業及豬價問題缺乏長期通盤規畫。行政院早在2021年2月核定因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫，也就是所謂的養豬百億基金，宣稱花130億成立養豬國家隊，應能提早因應環境變動，提升豬肉產業與市場韌性，「現在看起來，養豬百億基金沒有發生作用」。

對此，農委會畜牧處副處長江文全說明，因應國際原物料及進口豬價仍相對偏高，國內養豬場受到疫病影響育成率等因素，會持續透過豬肉專案進口、協調台糖4月增供1000頭毛豬上市，同時加強輔導養豬場導入新式設施設備提升豬隻育成率。

江文全表示，面對原物料、能源成本上漲，不但國內養豬業者承受成本大幅上漲壓力，國際豬價近期也大幅波動。以我國進口量較大的歐盟國家來看，丹麥、西班牙等國屠體價較去年大幅上漲，就整體歐盟平均豬肉屠體價上漲約31％，我國此波毛豬拍賣價比去年同期上漲2成，漲幅較該等國家而言相對平穩。

對於邱臣遠批評百億基金沒作用，江文全指出，養豬場長期飽受環保議題影響增養不易，為提升豬隻育成率及翻轉養豬場汙染負面形象，2021年起透過養豬百億基金辦理養豬產業轉型升級計畫，輔導養豬場導入新式設施設備及強化豬場汙染防治設施，迄今已超過1550處養豬場獲得改善，同時也改善我國豬肉冷鏈供應體系，提升我國豬肉品質，強調逐年輔導我國養豬產業穩定及永續發展，並非缺乏長期規畫輔導措施。

江文全說，除長期持續輔導養豬產業改善整體產業體質，面對近期因國際豬肉價格大幅上漲，導致國內豬肉需求走強，除已協調台糖公司3、4月份增加供應3000頭毛豬上市外，已透過中央畜產會辦理專案進口豬肉至少3000公噸，另將依臨時產銷需求機動增加肉品市場休市日，務求維穩毛豬產銷及價格。