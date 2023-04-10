快訊

車頭全毀...特斯拉不明原因自撞新店分隔島 駕駛命危送醫

桌球／剛說身體快「撐不下去」 莊智淵今打兩局就因傷退賽

網友傳不實謠言！總統府為這1事報警 兩點聲明駁斥

車身貼「患精神疾病」惹議 公總曝「這原因」避免張貼

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
不少電商平台販售「本車駕駛患有精神疾病」貼紙。圖／取自蝦皮購物網站
不少電商平台販售「本車駕駛患有精神疾病」貼紙。圖／取自蝦皮購物網站

路上常可見車輛貼有「新手駕駛 請多包涵」、「Baby in car」等貼紙提醒後方車輛小心駕駛，近期卻有民眾觀察到越來越多車輛貼有「駕駛患有精神疾病」，疑似也希望提醒後車保持安全車距。但公路總局表示，實際上若患有精神疾病不得領取駕照，建議駕駛避免張貼此字樣貼紙，以免誤會遭檢舉。

汽車包膜近年正夯，不少車主除了會貼上改色膜為車輛換上不同顏色，也有車主會在車輛張貼不同圖案貼紙、字樣，近期有民眾發現部分車輛貼有「駕駛患有精神疾病」，引發討論。

公路總局表示，車輛小面積加註字樣雖未影響車體顏色認定，但若經專科醫生認定，具有精神相關疾病等客觀事實則不得領取駕照。為避免外界誤會，建議駕駛避免張貼「患有精神疾病」等貼紙，以免遭檢舉。

另外，公路總局也說，市面上不少車輛會貼上「新手駕駛 請多包涵」、「Baby in car」等貼紙字樣，提醒後方來車保持安全車距，這類型的局部字樣若不影響車輛顏色認定，就不會要求車主至監理所辦理車色變更，但若車身改色超過3分之1影響車輛顏色認定，未依規定前往變更，經檢舉可依道路交通管理處罰條例處900元至1800元罰鍰。

精神疾病 車主 駕照

延伸閱讀

花蓮客運超速1死5傷 公路總局罰9萬吊扣車牌3個月

花蓮客運嚴重車禍 公路總局：司機無違規未結或酒駕紀錄

蘇花路廊恐塞到晚上9時 公路總局：已遠超過可負荷車流量

當心汽燃費催繳簡訊！ 公路總局曝一細節識別詐騙網址

相關新聞

用「這款藥」B肝恐再活化！食藥署要求11月底前加註警語

台灣B型肝炎的盛行率相當高，平均每5人中就有1人帶原，亦即「B型肝炎帶原者」。不過，近年卻出現8例個案疑因使用「乾癬藥品...

33歲財務自由提早退休 陳韋廷拿回人生自主權

三年前靠著理財規劃，讓被動收入超過生活開銷，達到提早退休。對他來說，不用看公司態度、長官和客戶臉色，可以說走就走的心態，就是自由。

改善駝背學3種放鬆動作 每天10分鐘改善體態

駝背影響體態也對身體造成肩痛、背痛、呼吸不順等負面影響，造成駝背原因源自長時間久坐和不良姿勢，要改善駝背和圓肩，可透過胸...

腦麻博士孫嘉梁控新北砍個人助理時數 衛福部回應了

今年3月16日台北高等行政法院做出重要判決，創下國內重度身障者爭取個人助理服務時數的首宗勝訴，法院並撤銷新北社會局根據每...

農業部組織草案出委員會 陳吉仲哽咽：歷史時刻很光榮

立法院司法及法制委員會今併案審查「農業部組織法草案」及所屬三級機關（構）組織法草案，稍早草案成功出委員會，面對歷史性的一刻，農委會主委陳吉仲不禁哽咽，激動到無法言語，現場與會立委及官員2度鼓掌給予鼓勵，最後表示...

擺脫輕微漏尿和反覆性陰道發炎 醫推陰道雷射治療

新竹一名約60歲女性長期陰道乾澀，連運動爬山都非常不舒服，由於該女性罹患不適合賀爾蒙治療疾病，之前藥物治療症狀沒有明顯改...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦