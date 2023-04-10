車身貼「患精神疾病」惹議 公總曝「這原因」避免張貼

路上常可見車輛貼有「新手駕駛 請多包涵」、「Baby in car」等貼紙提醒後方車輛小心駕駛，近期卻有民眾觀察到越來越多車輛貼有「駕駛患有精神疾病」，疑似也希望提醒後車保持安全車距。但公路總局表示，實際上若患有精神疾病不得領取駕照，建議駕駛避免張貼此字樣貼紙，以免誤會遭檢舉。

汽車包膜近年正夯，不少車主除了會貼上改色膜為車輛換上不同顏色，也有車主會在車輛張貼不同圖案貼紙、字樣，近期有民眾發現部分車輛貼有「駕駛患有精神疾病」，引發討論。

公路總局表示，車輛小面積加註字樣雖未影響車體顏色認定，但若經專科醫生認定，具有精神相關疾病等客觀事實則不得領取駕照。為避免外界誤會，建議駕駛避免張貼「患有精神疾病」等貼紙，以免遭檢舉。

另外，公路總局也說，市面上不少車輛會貼上「新手駕駛 請多包涵」、「Baby in car」等貼紙字樣，提醒後方來車保持安全車距，這類型的局部字樣若不影響車輛顏色認定，就不會要求車主至監理所辦理車色變更，但若車身改色超過3分之1影響車輛顏色認定，未依規定前往變更，經檢舉可依道路交通管理處罰條例處900元至1800元罰鍰。