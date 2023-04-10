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用「這款藥」B肝恐再活化！食藥署要求11月底前加註警語

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
台灣B型肝炎的盛行率相當高，平均每5人中就有1人帶原，近年出現8例個案疑因使用「乾癬藥品」反讓B肝病毒再度活化。圖／123RF
台灣B型肝炎的盛行率相當高，平均每5人中就有1人帶原，近年出現8例個案疑因使用「乾癬藥品」反讓B肝病毒再度活化。圖／123RF

台灣B型肝炎的盛行率相當高，平均每5人中就有1人帶原，亦即「B型肝炎帶原者」。不過，近年卻出現8例個案疑因使用「乾癬藥品」反讓B肝病毒再度活化。食藥署表示，目前已要求藥廠於今年11月底前於仿單加註警語，若未加註將廢止藥品許可證。

食藥署藥品組科長洪國登表示，國內先前蒐集到B肝病毒再度活化的事件通報，經過蒐集個案分析後，發現共通點為「使用乾癬用藥IL-17抑制劑類藥品」，目前確切原因尚在釐清，而通報案件都來自醫院、藥局。

洪國登說，過去也曾有過其他藥品導致B肝帶原者的病毒活化，此次案件台灣算是領先全球，由於在歐美、日本、加拿大等地進行案例蒐集時，發現僅台灣出現使用IL-17後出現B肝病毒活化的案例，但由於台灣的B肝盛行率相當高，因此不排除是受其影響，導致先行出現個案。

目前相關成分用藥全台共有4張許可證。洪國登說，這類藥品主要有三種成分，加起來年度用量在2萬8000支，為注射劑型，用量並不大；但也提醒民眾，若使用到相關用藥，要觀察肝指數變化。

目前食藥署核准IL-17抑制劑類藥品共四張許可證，包含台灣諾華公司的「可善挺注射液劑150毫克/毫升」、可善挺凍晶乾粉注射劑150 毫克，台灣禮來公司的「達癬治®注射劑」、台灣協和麒麟公司的「立美西膚皮下注射劑210毫克」。洪國登表示，目前食藥署已要求藥廠在仿單上加註「B肝再活化」等安全警語，限期今年11月30日完成，逾期未完成將廢止藥品許可證。

食藥署 B型肝炎 肝病

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