改善駝背學3種放鬆動作 每天10分鐘改善體態
駝背影響體態也對身體造成肩痛、背痛、呼吸不順等負面影響，造成駝背原因源自長時間久坐和不良姿勢，要改善駝背和圓肩，可透過胸小肌的放鬆，會讓原本前傾的肩胛骨回到正常排列位置，World Gym教練教育訓練中心專業教官明毅，分享3個放鬆胸小肌的動作，每天10分鐘，可改善體態。
放鬆動作包括：
1. 按摩球放鬆
面向牆面，在胸小肌下方放一個按摩球，前後、左右滾動30秒。左右兩邊各做3次，讓肌肉慢慢放鬆，後續再做靜態伸展，幫助拉長肌肉的長度。
2. 靠牆伸展
雙腿前後分開站立，右手關節彎曲，讓右前臂緊貼牆壁，並與地面垂直。身體放鬆往前傾，達到胸肌伸展的效果，動作維持15到30秒，兩邊各做3次。
3. 靠牆伸展(手往上伸)
為前述動作的加強延伸版本，雙腿前後分開站立，右手關節彎曲，讓右前臂緊貼牆壁。將手往上伸一些，利用軀幹往反方向旋轉，可以更明顯感受到胸小肌被拉開。動作維持15到30秒，兩邊各做3次。
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