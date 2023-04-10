腦麻博士孫嘉梁控新北砍個人助理時數 衛福部回應了

今年3月16日台北高等行政法院做出重要判決，創下國內重度身障者爭取個人助理服務時數的首宗勝訴，法院並撤銷新北社會局根據每月時數上限來核定服務的決定。衛生福利部部長薛瑞元3月20也於立法院公開答應時代力量立委王婉諭，預計4月就能通過時數放寬的調整方案，新方案將以個案的需求評估為主導。

可惜的是，今經查證衛福部社會及家庭署，確認此承諾已跳票，簽辦程序尚未完成。重度腦麻的數學博士孫嘉梁今天也發出新聞稿，儘管他每月需求時數是151.5小時，還不包括不定時協助排尿的需求，但新北社會局3月27日仍僅核定100小時，且並未說明理由，亦無對話機制。

孫嘉梁透過新聞稿表示，2014年1月，他從台北市搬到新北市，隨即向社會局申請個人助理服務。雖然社工有來家裡評估，但最後社會局僅依照障礙程度(重度)，核定補助每月 30 小時，直到 2019年9月，社工才接獲社會局口頭告知，表示補助時數調整為每月60小時，即當時的上限。但每月60小時當然不夠，以2022年11月為例，連同在工作上所需的協助，當月使用協助時數總和為151.5小時，這還不包括不定時的排尿協助需求。

孫嘉梁表示，儘管台北最高行政法院今年3月16日判決新北市政府訂立補助時數上限是違法，社工3月21日至25日間送出申請，但卻沒有依照他先前提出的期待，將送出的需求評估報告讓他過目。社會局3月27日發出的公文仍然依照已被法院認定違法的實施計畫，核定給每月上限100小時的補助時數，而且並未說明理由，更沒有提供任何對話協商的機制。

孫嘉梁公開向新北市社會局與個人助理的承辦單位伊甸社會福利基金會，要求提供下列統計資料：

1. 近五年申請「自立生活支持服務」的障礙者人數有多少？其中被核定開案且需要使用個人助理服務的人數有位？其中仍在案的有幾位？被結案的理由有哪些？

2. 上述那些仍在案的「個人助理服務」使用者們，每月被核定補助時數總和是多少？在去年 7 月至今年 3 月之間，平均每月實際使用服務的時數是多少？

3. 在去年 7 月至今年 3 月之間錄用的個人助理人數是多少？

孫嘉梁表示，若是社會局遲遲無法解決上述個人助理服務媒合困難的問題，而導致他的法定權益受損，他必將採取進一步法律行動。

社家署身心障礙福利組尤組長表示，目前不同行政部門之間還需要溝同協調，包括認知、表單、程序等，都還在溝通。這是今年因為社會需要部長額外交辦要努力的，會盡快完成簽辦流程。至於地方如何評估個案需求、實際執行之人力聘任及調度等細節，就要由新北市政府來說明。

新北社會局是否應提出核定100小時之理由，加強與個案溝通？尤組長表示，確實是建議可以再跟個案多協商溝通，需求評估包括個案提出需求，以及相關部門的專業評估，個案生活可以得到照顧和滿足，可運用那些長照資源、身障福利資源、個案的個人資源，可能都在考量之內。

社家署署長簡慧娟表示，地方評估時，要考量的面相很多。首先是長照和身障兩大福利系統，如果有長照需求，可以申請長照，居服、日照、輔具等服務；工作就業方面可進行職務再設計，就學方面也有個人助理。尤組長表示，個人助理是地方政府的應辦業務，地方有配合款，應要編足預算，中央在經費上也予以支持，去年中央針對自立生活共補助地方6600萬。