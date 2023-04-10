農業部組織草案出委員會 陳吉仲哽咽：歷史時刻很光榮

立法院司法及法制委員會今併案審查「農業部組織法草案」及所屬三級機關（構）組織法草案，稍早草案成功出委員會，面對歷史性的一刻，農委會主委陳吉仲不禁哽咽，激動到無法言語，現場與會立委及官員2度鼓掌給予鼓勵，最後表示，「參與這個歷史時刻真的很光榮」。

1988年5月20日，前民進黨立委林國華等人率領雲林縣農權會，以「農業開放可能導致農民權利受損」為抗議目標，率領南台灣農民北上抗議，並提出全面農保、肥料自由買賣、增加稻米保價及收購面積、成立農業部等訴求。

司法及法制委員會主席、立委劉建國在草案通過時詢問陳吉仲是否要說話，但陳吉仲一度激動說不出話來，劉建國先是請大家給予一個掌聲，並說陳吉仲從農委會副主委當到主委，做了很多對農民、農業發展很多重要的決定，台灣以農立國，面對這樣歷史性的一刻，「陳吉仲絕對占有重要的角色」。

陳吉仲整理心情後表示，農民北上抗爭他都有參與，1988年他是一名大三學生，520農民運動是最激烈的一次，印象最深刻的是，當時自由廣場剛蓋好，每次走過自由廣場，就會想起農民的抗爭，農民的訴求一定有其正當性，當時國內農業是被保護，台灣也還還沒加入關稅暨貿易總協定（GATT），因此幾乎沒有市場開放。

陳吉仲說，如果當年520農民沒有站出來，就沒有隔年1989年的農民健康保險，這是多少農民前輩被關後，才爭取到的；事隔35年，若沒有總統蔡英文執政下的行政院幫忙，就沒有農民三保一金的建立。回顧農運的七大訴求，除了農業部，當初還要求保障提高稻米的收購價格，現在則轉為透過收入保險來提高到農收入。

陳吉仲表示，原本計劃稻米收購價為28元，現在是26元，「現在的稻米價格仍偏低，我們還沒有成功」；陳說，他2016年到農委會盧物，當時農委會年度預算約1200億，現在約1800至1900億元，農委會照顧農民不只是象徵性，而是要讓農村更適合居住、具體增加農民所得、國土保護更永續。

陳吉仲最後表示，未來升格農業部，如何幫助農漁民、國土永續是農委會重大工作，「我內心跟各位一樣激動，35年一路走來，代表全國農漁民感謝大家，歷史時刻有各位參與，感到很光榮」。