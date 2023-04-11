台北出現神秘光柱 揭開全台最大戰局

近來台北西北方向出現神秘光柱，時而紫光艷起、彼時綠光奪目、忽然黃光耀眼……就是這道光引起民眾廣泛討論，在網路上同樣掀起查詢熱度，究竟這抬頭可見的光柱隱藏著什麼意義？又為何變化著迷人光彩？

圖／翻攝IG xiang1203_（ Gogoro 換電戰M 提供）

圖／翻攝IG @chou_.7 @wenhao_1011 @danyoyo1217 @hyc0426 （ Gogoro 換電戰M 提供）

原來去年底首度登場的 Gogoro 換電戰M即將再掀一波，第二季同樣在虛實整合的遊戲規則中推出，不過今年展開的第二季活動就厲害啦！活動範圍更廣、規模更大，一下從100個換電站點擴增到500個，連澎湖、金門都加入戰局。

3月31日 Gogoro 換電戰M開戰儀式正式開啟後，光柱顏色每天18:00將隨三個戰隊參與的熱烈程度而變色。 圖/ Gogoro 換電戰M 提供

過去參加過 Gogoro 換電戰M的車主都了解三個戰隊的對戰方式，三個隊伍在戰隊經理螺絲起紫Yuri、發電功綠林可、避震彈黃溫妮，登高一呼之下加入換電戰局，今天哪個隊伍能夠點亮榮耀之光？中山區的天空是紫、綠還是黃？等你一起加入換電戰為點亮榮耀之光奮戰吧！ 圖/ Gogoro 換電戰M 提供

圖/ Gogoro 換電戰M 提供

Gogoro 換電戰M第二季除了規模更廣，賽事分成 3 波段讓車主有 3 次競爭的機會；此外，獎勵方式略有變動，這一回玩更大，每一波的百萬獎金都是贏者全拿，三個隊伍僅有一個獲勝隊伍會獨得獎金！至於每隊的獎金分配的方式，那就要看隊伍成員積分貢獻度而決定，想拿更多獎金，就為隊伍積極換電吧!!

新一季APP裡還可以購買道具，參賽隊伍成員可以運用全新「手套系統」道具為自己的隊伍快速爭取更多積點，想快速積分、贏在起跑點就入手「金之大帝」吧，每次入帳5積分呢!!

圖/ Gogoro 換電戰M 提供

全台最大虛實整合爭霸戰 Gogoro 換電戰M，以電池交換的日常作為遊戲基礎，結合數位化團隊競賽和點數獎勵，還有榮耀之光的閃耀，成為大型實體爭霸戰，線上線下融合、日常趣味交疊，快申辦台新 Gogoro Rewards 聯名卡，啟用 Gogoro Rewards並綁定 Gogoro Wallet ，就能一同參戰!

Gogoro 換電戰M第二季首波3月31日起跑到4月10日，4月11日~4月20日為第二波，4月21日~4月30日是第三波，波波精采檔檔刺激，成為 Gogoro 車主，讓日常換電變得歡樂有趣就趁現在。 圖/ Gogoro 換電戰M 提供

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