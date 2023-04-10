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循環法修法讓資源最大化 企業盼結合減碳、碳費減免

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
為提升資源再利用並健全管理，因此修法翻轉廢棄物定義，參考資再法概念，並透過減少產生廢棄物、再使用、再利用、能源回收、妥善處理等5階段，讓資源極大化、廢棄物極小化。本報資料照片
為提升資源再利用並健全管理，因此修法翻轉廢棄物定義，參考資再法概念，並透過減少產生廢棄物、再使用、再利用、能源回收、妥善處理等5階段，讓資源極大化、廢棄物極小化。本報資料照片

為提升資源回收效率，環保署去年下半年環保署啟動修法，今年再提出廢清法與資再法兩法合一的「資源循環促進法」（簡稱循環法）的修法方向，希望最快今年底預告。業者認為分類定義應明確、盼資源循環與減碳結合，甚至可減免碳稅，環保署表示，後續會有提出相關指引，至於碳費，目前是鼓勵企業做資源循環並給予相關補貼或財稅減免。

環保署今召開資源循環促進法（簡稱循環法）研商會，廢棄物管理處長暨資源循環辦公室主任賴瑩瑩說，為提升資源再利用並健全管理，因此修法翻轉廢棄物定義，參考資再法概念，並透過減少產生廢棄物、再使用（不改變型態）、再利用（改變型態）、能源回收（如塑膠）、妥善處理等5階段，讓資源極大化、廢棄物極小化。

賴瑩瑩表示，此次修法重點包含綠色源頭管理、廢棄物管理、強化循環、妥善處理、遏止不法。綠色源頭管理如機關學校優先辦理循環採購、訂定獎勵辦法，鼓勵企業循環採購及民眾綠色消費；廢棄物管理，分為事業／公告事業、家戶／非公告事業，兩者拋出的廢棄物再分成3大類（可再利用、改變型態再利用、不能再利用），並各別管理，而有害廢棄物將加嚴管理。

強化循環部分，業者原先處理廢棄物時，需依廢清法提出廢棄物清理計畫書，並由地方政府審查，未來將轉為「資源循環計畫書」，除基本資料外，需依照3大類別分類管理；但一定規模的事業資源循環計畫書會由中央主管機關會審。

獎勵補助部分，包含補貼再利用產品適才適所去化、獎勵循環利用、技術研發、新增創新試驗計畫機制、財稅減免鼓勵循環使用再利用。

賴瑩瑩指出，循環法也會擴大管理範圍及強度，針對不具穩定回收再利用價值、再利用缺乏市場競爭力或具資源循環利用必要性，公告為產業責任物，並向產業責任物的產源，也就是責任業者課徵資源循環促進費，並將其費用補貼再利用產品最終的使用者，引導再利用產品適才適用，新法上路後將會有2年緩衝期。

與會業者均認為廢棄物的3大類別應定義更明確。中龍鋼鐵質疑，過去廢清計畫書由地方審查，未來資源循環計畫書由中央審查，恐影響行政效率，並建議環保署應思考如何把資源循環及減碳結合，甚至針對減碳效益減免部分碳費。鋼鐵工會表示，目前已與水泥業者穩定合作模式，希望循環法的3大分類不會影響其作業。

賴瑩瑩回應，3大類別的定應後續會提出更具體的指引；會要求一定規模事業循環計畫書由環保署審查，是考量大型企業恐會有跨縣市的行政問題，若由中央統一辦理審查，並邀集地方會審可加速效率；至於碳費部分，目前促進費是作為一種經濟誘因工具，企業循環得好就可減免，但相關碳費計算則由氣候變遷辦公室負責。

賴瑩瑩說，目前還在與企業溝通、廣納意見，未來也會舉辦北中南研商會，並統整、研議業者建議。

廢棄物 環保署

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