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婦人大腦動靜脈畸形出血昏迷 醫：家族病史或長期頭痛要注意

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
長安醫院神經外科主任朱彥澤。圖／長安醫院提供
長安醫院神經外科主任朱彥澤。圖／長安醫院提供

1名55歲婦人突然昏迷，急診檢查發現頭部左側有大片腦出血，經進一步電腦斷層掃描，查出原來是大腦動靜脈畸形出血。經迅速手術清除血塊和異常的血管，婦人才恢復意識，後續將進一步安排復健治療。

長安醫院神經外科主任朱彥澤說，腦動靜脈畸形是一種先天性血管病變，由於微血管發育不全或缺失，使得動脈無法經過微血管分流，就將血液輸送到靜脈，造成血流過大、血管破裂出血，進而引發出血性中風，嚴重者甚至會危及性命。常見症狀以反覆不明原因頭痛為主，但因難以察覺，常在血管破裂昏迷送醫後才被發現。

朱彥澤說，經由電腦斷層檢查確診，婦人患有腦出血合併動靜脈畸形，由於出血太大片了，時間拖愈久對腦部造成永久性傷害的機率越高，情況相當危及，甚至會惡化至變成植物人的地步。

因為事先已進行顯影劑的電腦斷層掃描，知道異常的血管位置，因此順利清除將血塊和異常的血管，後續將安排復健治療及追蹤。朱彥澤說，動靜脈畸形不是惡性疾病，經過這次的手術，已將病患腦部的隱患完全解除，不必再擔心動靜脈畸形造成的出血風險。

他說，血管異常的症狀大多為頭痛不舒服，並不會造成身體構造上的異常，所以一般很難察覺。假如有家族有腦血管疾病的病史，或長期頭痛一直未能找出原因，建議到神經外科進一步檢查及診斷。

頭痛 復健 手術

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