影／捐血測新冠血清抗體 羅一鈞：採「利用前告知」合乎規定

衛福部指定血液基金會配合辦理「新冠病毒血清抗體監視系統」作業，利用捐血者血液檢體作為新冠血清抗體陽性率監測。外界質疑衛福部在民眾捐血前未盡告知義務，而血液若不想被當樣本，便要親自致電疾管署，捐血人認為權益受到侵犯。疾管署發言人羅一鈞上午舉行記者會表示，檢體是透過隨機抽樣取得及處理，無從識別特定捐血人，且已善盡主動告知並有受抽樣之捐血人退出機制。

羅一鈞強調，血液基金會自今年2月下旬起，以電子郵件通知被抽樣到的捐血人，無電子郵件者則以紙本郵寄通知，民眾若不願提供檢體給該監視系統利用，可以在收到血液基金會信件通知後兩周內，致電疾管署1922 或0800-001922防疫專線，並提供「血袋號碼」或姓名、身分證及生日資料，管署將以加密之電子郵件轉知血液基金會，排除抽樣檢體，疾管署也會立即刪除該筆紀錄，不會留作其他用途。

羅一鈞指出，告知過程是採「利用前告知」而非「捐血前告知」，符合倫理保護與個資法規定。羅一鈞說，若採「捐血前告知」方式，將嚴重影響第一線捐血作業人員面談，並可能因排隊等候過久等因素，而影響捐血意願。而在抽樣後，利用監測前主動告知，並有捐血人退出機制，一切符合法規並可以兼顧捐血作業實務。