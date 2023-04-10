鄭文燦承諾落實當初的共識 台鐵工會：五一罷工行動暫緩

台鐵公司化明年1月1日掛牌轉型公司化，子法至今未全面達成共識，更因短期債務償還喬不攏，台鐵企業工會揚言5月1日勞動節發起罷工。台鐵工會今表示，4月7日有前往行政院會談，已獲副院長鄭文燦現場承諾，落實當初答應的共識，也會保障掛牌後員工權益，因此決定暫緩罷工行動。

台鐵工會先前表示，台鐵短期債務有1600多億元，原先達成共識要用舊台北機廠、台北車站附近的E1及E2土地、台鐵高雄港站等三塊台鐵精華土地成立償債基金，但行政院主計總處認為三塊土地適足性不足，希望移撥多一點土地加速償還，違背先前工會與交通部達成的共識。

台鐵工會指出，過去與交通部達成共識用3塊土地作為償債基金、債務歸零，沒想到行政院又以適足性不足反悔改口，若公司化即面臨上千億虧損，營運及員工一定首當其衝，4月10日前若未得善意回應，將發動國定假日不加班或罷工。

台鐵工會今表示，4月7日前往行政院與正副院長及交通部相關單位當面會談，鄭文燦現場承諾，當初答應的部分就要落實，後續也會針對子法員工保障要點進行保證，包括掛牌後的員工權益、福利都不會變，工會目前已決定暫緩五一罷工行動。

台鐵工會也說，先前講好的內容換個院長就變來變去，多少還是會擔心，雖然目前已暫緩罷工行動，但接下來的連續假期還是很多，會視協商結果研議後續行動。