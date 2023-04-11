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女性膀胱炎案例比男性多50倍！泌尿科醫師解析「憋尿為什麼不好」

聯合新聞網／ 綜合報導
過度憋尿容易引發膀胱炎。圖片來源／ingimage
過度憋尿容易引發膀胱炎。圖片來源／ingimage

在一般觀念裡，都認為憋尿是不好的行為。然而，對於憋尿有什麼負面的影響，卻不一定那麼熟悉。近來日本泌尿科醫師中澤佑介，接受日本媒體「大人んサー」專訪，就分析了憋尿行為的壞處在哪。

中澤指出，排尿行為會受到自律神經影響。像是如果在考試、工作開會時，身體會因為處在「興奮模式」，交感神經會抑制尿意的產生。因此，如果說在這種時候產生尿意，很可能是精神無法集中造成的。

一般膀胱內的平均容量，大約在300至400毫升左右。如果膀胱尿液積蓄過多，就會造成膀胱壁膨脹，造成血流不順，讓膀胱變成「虛血狀態」。而當血流回復時，容易產生帶來有毒物質的「虛血再灌流障害」。且要是膀胱內的殘尿量多，長期下來也會增加腎臟負擔，使得腎功能下降。

而所謂的膀胱炎，就是因為憋尿、膀胱產生細菌感染等等所產生的。另外，女性尿道因為只有4公分，因此更容易產生細菌感染，產生膀胱炎。20歲到50歲的男女中，女性感染膀胱炎的案例，高達男性的50倍之多。

不過，也有人屬於膀胱無法蓄尿，被認定為是「膀胱過動症」的患者。這樣的人必須訓練膀胱，因此反而必須練習憋尿。由於每個人的狀況不同，中澤建議如果有疑慮，還是讓專業的泌尿科醫師檢查比較理想。

日本

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