50+世代「老好命」機率如何？ 董氏老好命試算機幫你算

國家發展委員會預估台灣人口年齡中位數將在2034年超過50歲，董氏基金會食品營養中心主任許惠玉表示，除了「財富自由」也要追求「健康自由」，基金會今推出專為50歲以上族群設計的「老好命試算機」，從食力、肌力、腦力三大面向評估整體老好命機率，還有三面向獲利分析及客製化重點建議。測完可與朋友分享結果、連結「無齡世代銀髮專區官網」瀏覽豐富資訊，亦可加入董氏基金會食品營養中心LINE官方帳號，持續獲取更多訊息，問問題也會有真人回覆。

「老好命試算機」共有12題是非題，包括食力檢測6題（吞嚥力、咬合力、營養均衡度）、肌力檢測3題（小腿肌飽滿度、握力、 下肢肌耐力）、腦力檢測3題（睡眠品質、記憶力），填答完成後立即回饋「好老命機率」、三面向分數分佈圖，針對較弱面向的客製化建議。

許惠玉表示，這是根據過去研究文獻、焦點團體、國健署公布過的各項評估工具，從中精選出的12道題目，可助人快速了解自己的情況，並且採取改善行動。

「活得長命不一定好命。」許惠玉說，台灣平均壽命超過80歲，但平均晚年約有8.5年是不健康狀態，可能受臥床、癱瘓、失智等各樣病痛折磨。50歲後身體就會出現老化徵兆，腦容量、肌肉量、體力、骨質都將逐漸流失，60歲後腦容量每年流失0.5%，65歲後肌肉量每年流失1到2%，若有其他不良生活習慣，還可能加速老化，對健康造成負面影響，唯有針對飲食、睡眠、運動採取積極行動，才可以改變這些快速走下坡的趨勢。

許惠玉表示，老化是人生必經歷程，但老年生活品質是可以掌控的。呼籲國人應在50歲及早培養「食力、肌力、腦力」，打好健康根基、遠離疾病，老年才能享好命，成為健康老化且不受年齡限制的「無齡世代」。

許惠玉說，歡迎民眾多加利用「老好命試算機」，除了解自己的弱點、盡快採取行動，也可與朋友分享測驗結果、互相激勵。測驗結果可連結無齡世代銀髮專區官網，瀏覽更多豐富資訊，如果覺得官網查閱訊息太花時間，也可以加入董氏基金會食品營養中心的LINE官方帳號，接收健康資訊，也可以問問題，會有真人回覆。

老好命試算機： https://healthtest.nutri.jtf.org.tw/

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董氏基金會食品營養中心無齡世代銀髮專區： https://www.nutri.jtf.org.tw/Article/Lists/13