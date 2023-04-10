捐血測血清未過倫理審查？ 羅一鈞：常規監測非研究計畫、依法行政

為常規監測台灣新冠病毒血清抗體陽性率變動，指揮中心2月時宣布與台灣血液基金會配合辦理「新冠病毒血清抗體監視系統」作業，於今年1至6月期間捐血者血液留樣檢體隨機抽樣約7000件，以檢測新冠病毒抗體與分析資料。但有捐血者質疑，雖可表達無意願參加，但必須自行致電疾管署報備並留下個資，不滿權益受侵犯。指揮中心發言人羅一鈞表示，當時就已說明這是依據法規實施的「常規監測」，都是「依法行政」。

羅一鈞表示，當時在指揮中心就說明這項監測作業是依據「傳染病防治法」及「傳染病流行疫情監視及預警系統實施辦法」執行的公務常規監測。

羅一鈞表示，血液基金會2月下旬起通知被抽樣到的捐血人，民眾若收到通知，致電疾管署或1922防疫專線，提供「血袋號碼」或「姓名、身分證及生日」等資料，疾管署就會以加密電子郵件方式轉知血液基金會排除檢體，並立即刪除該筆資料，無個資外洩疑慮。

針對民眾質疑「未善盡告知」的部分，羅一鈞表示，有進行告知，但是「利用前的告知」而非「捐血前告知」。但此監測為隨機抽樣，並非所有人都會被監測。雖曾一度考量是否在捐血前告知，但因上半年約有100多萬人次捐血，若統統在捐血前告知將會延長面談過程，恐嚴重影響捐血意願。因此與捐血中心經過多次討論及徵詢倫理專家後，為避免導致血荒等情形，因此採利用以電子郵件或紙本郵寄逐一告知。若無意願可撥打免費的1922專線要求退出，且不會註記在捐血中心影響其捐血權益。

另針對未送倫理審查的質疑，羅一鈞也表示，前兩年血清調查是針對新興傳染病的「研究計畫」，因此需要進行倫理審查。但今年度開始是有法源依據的預警監測，屬於公務行政作為的一環，且依法指定屬於醫事機構的血液基金會辦理。因此無需做倫理審查。他強調，在依法行政上「經得起考驗」。