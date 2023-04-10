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豬肉每公斤近百元創新高 陳吉仲：飼料成本漲7成

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
國內毛豬每公斤批發價近百元創新高。本報資料照片
國內毛豬每公斤批發價近百元創新高。本報資料照片

毛豬每公斤批發價近百元創新高，消費者荷包失血，如何緩解毛豬價格，農委會主委陳吉仲今表示，已盤點今年國內需求數量，與去年僅差十幾萬頭，過去毛豬在拍賣市場價格運作下都很順暢，農委會會確保數量，讓國人安心採購。

針對豬肉價格快突破每公斤百元大關，陳吉仲今接受媒體聯訪時表示，過去玉米、黃豆國際價格上漲，導致飼料成本上漲7成，養豬或是蛋雞的飼料成本占整體6至7成，過去毛豬拍賣價格並無因飼料成本上漲而同比例上升。

陳吉仲說，盤點今年國內需求，9成為國內生產、1成進口，前幾個月豬肉數量短少是因進口數量減少，進口數量會減少，是因國外大廠如丹麥、西班牙等歐洲國家，因俄烏戰爭導致能源成本上漲，進而造成飼料成本上升，今年1至3月進口價格每公斤突破100元，比國內還貴。

陳吉仲表示，飼料成本上漲，導致飼養成本也上升，但農民要在合理利潤下才能生產，有盤點今年國內毛豬需求數量，與去年相比差了十幾萬頭，過去一年平均屠宰800萬頭，但農委會會全力供應國人豬肉需求，請國人放心，踴躍採購國產高品質豬肉，農委會會確保數量。

至於是否擴大進口？陳吉仲說，進口多寡關乎業者的自主進口量，這些都是市場機制，但價格若高漲到一個程度，進口豬肉的數量就會增加，毛豬拍賣價格都會和各縣市養豬協會討論，會在綠燈區的合理價格內來運作，毛豬價格過去在拍賣市場的運作下都很順暢，不會有豬肉短缺問題。

農委會指出，因清明節及端午節連續假期消費需求，使國內加工廠商對於國內豬肉採購意願走強，今年4月各肉品市場預計供應毛豬數量約49萬5000頭，平均每日毛豬交易頭數2萬2510頭，與去年同期相當，近日豬肉價格上漲是反應肉類消費需求暢旺，國內生產加上後續進口豬肉，整體供應量仍充足。

豬肉 陳吉仲 飼料

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