凌晨震央三峽地震民眾嚇傻 氣象局證實：較罕見「並非因為斷層」

今天凌晨發生4起小區域有感地震，震央位置分別位於花蓮縣、台東縣、宜蘭縣及新北市。其中，第4起震央在新北市三峽區、芮氏規模3.4地震，因過去較少發生，引發民眾討論。中央氣象局地震中心表示，震央位於新北市三峽區確實較罕見，但台灣位於地震帶，隨時都在蓄積能量，並非因為斷層，民眾不用太擔心。

氣象局地震中心表示，今天凌晨花蓮、台東及宜蘭縣3起地震均為過去頻繁活動的小區域地震，只是剛好時間相近，但3個皆為獨立地震較無關聯，後續也不太會有餘震狀況，不太需要擔心。

地震中心指出，第4起震央位於新北市三峽區過去確實較罕見，但台灣位於地震帶，隨時都在蓄積能量，當板塊擠壓碰撞邊緣就會很常發生地震，離得越遠，能量蓄積就越慢，並不代表完全沒有。這次三峽地震雖然罕見，但並非因為斷層，上一次發生為今年2月11日震央於桃園市復興區的規模3.9地震，當時三峽也有1級。

地震中心也說，過去因為儀器設備不如現在先進，很多小區域地震可能測不到，隨著今年2月新設三峽地震站，陸續可測得這些小區域地震，至於後續是否有餘震則需再觀察。

今天凌晨1時35分在花蓮縣政府西南方34.4公里，位於花蓮縣萬榮鄉，發生芮氏規模3.9地震，地震深度19公里。凌晨2時26分在台東縣政府北方30.5公里，位於台東縣池上鄉，發生芮氏規模3.5地震，地震深度7.1公里。

凌晨2時45分在宜蘭縣政府東南東方126.7公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模4.8地震，地震深度30.8公里。凌晨3時11分在新北市政府南南西方18.9公里，位於新北市三峽區，發生芮氏規模3.4地震，地震深度7.9公里。

這起震央在新北市三峽區、芮氏規模3.4的地震，引起網友議論。PTT網友說，「我以為幻覺」、「晃好大一下」、「新北，有抖一下我還以為我錯覺」、「三峽很少是震央耶」、「查三峽地震只查到2012年有一次」、「那邊有斷層嗎」、「現在震央都在好詭異的地方」。