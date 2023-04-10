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遲無颱風生成 鄭明典：菲東方雲團出現旋轉特徵 但發展條件差
已經進入4月，但今年尚未有颱風生成。中央氣象局長鄭明典在臉書表示，菲律賓東方海面的雲團，開始有比較清晰的旋轉特徵了，但是它持續發展的條件並不充足。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，歐洲（ECMWF）系集模式模擬顯示，本周菲律賓東方海面有熱帶擾動活動的跡象，但發展成颱風的機率已降至10%。系集模式模擬熱帶擾動的路徑分布仍顯示，無侵台疑慮。
天氣風險公司天氣分析師李至晟說，目前菲律賓東方洋面上有個熱帶擾動緩慢朝西移動，各家電腦模式是越來越不看好其發展，預測周四到周五穿過菲律賓後，強度有所減弱，殘餘的環流朝南海前進，並逐漸消散，對台灣沒有顯著影響。
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