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未來一周兩波東北季風接力 短期沒有大規模降雨的訊號

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今明兩天全台天氣大致穩定，今天北部高溫約25度，中南部26-28度，內陸局部可以來到30度以上，明天還可望再升高1-2度。本報資料照片
今明兩天全台天氣大致穩定，今天北部高溫約25度，中南部26-28度，內陸局部可以來到30度以上，明天還可望再升高1-2度。本報資料照片

天氣風險公司天氣分析師李至晟說，今天台灣附近的東北季風持續減弱，並轉成偏東風，清晨各地低溫大多有所回升，比較例外的是在東半部的花東縱谷，因為地形有利於輻射冷卻，在花蓮鯉魚潭出現今晨本島的平地最低溫11.6度。

今明兩天全台天氣大致穩定，李至晟說，只有迎風面的東半部沿海跟午後的中南部山區有非常零星的降雨。

氣溫方面，李至晟說，則是會緩慢的回升，今天北部高溫約25度，中南部26-28度，內陸局部可以來到30度以上，明天還可望再升高1-2度。

比較不理想的就是空氣品質，他表示，轉成偏東風後，西半部都是背風面，風速較弱，加上天氣穩定，使得午後臭氧會累積在大氣中，預測傍晚到入夜空氣品質會來到普通到對敏感族群不健康的邊緣，這段時間最好減少不必要的外出。

未來一周會有兩波東北季風南下，李至晟說，第一波周三報到，強度非常弱，沒有太顯著的冷空氣，只有北部會受到風向改變以及水氣增多的影響雲量增多，北海岸有零星雨，其他地方則沒有顯著的感覺。

他表示，到了周四、周五又會經歷一輪環境風向轉成偏東到偏南的過程，氣溫繼續回升，周五全台白天高溫27-29度，南部30度或以上。

他說，緊接著晚上鋒面接近北部近海，東北季風增強，氣溫開始下滑，北部、東半部有雨，周六晚間到周日清晨北部低溫大約16-17度。目前看來周日就會減弱，迎風面降雨趨緩，有活動的話可以安排在天氣比較穩定的周日。

李至晟說，目前菲律賓東方洋面上有個熱帶擾動緩慢朝西移動，各家電腦模式是越來越不看好其發展，預測周四到周五穿過菲律賓後，強度有所減弱，殘餘的環流朝南海前進，並逐漸消散，對台灣沒有顯著影響。

他說，短期內沒有大規模降雨的訊號，還是要節約用水。

東北季風 低溫

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