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接連4起地牛翻身 凌晨3時11分三峽規模3.4地震引起討論

接連4起地牛翻身 凌晨3時11分三峽規模3.4地震引起討論

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天凌晨4起小區域有感地震，震央位置都不同。圖／取自氣象局網站
今天凌晨4起小區域有感地震，震央位置都不同。圖／取自氣象局網站

今天凌晨4起小區域有感地震，震央位置都不同。第4起地震的震央在新北市三峽區、芮氏規模3.4地震，引起討論。PTT網友說，「三峽很少是震央耶」、「查三峽地震只查到2012年有一次」、「那邊有斷層嗎」、「現在震央都在好詭異的地方」。

今天凌晨1時35分在花蓮縣政府西南方34.4公里，位於花蓮縣萬榮鄉，發生芮氏規模3.9地震，地震深度19公里。各地震度級：花蓮縣地區最大震度2級、南投縣地區最大震度2級、台中市地區最大震度1級、宜蘭縣地區最大震度1級。

今天凌晨2時26分在台東縣政府北方30.5公里，位於台東縣池上鄉，發生芮氏規模3.5地震，地震深度7.1公里。各地震度級：台東縣地區最大震度2級、花蓮縣地區最大震度1級。

今天凌晨2時45分在宜蘭縣政府東南東方126.7公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模4.8地震，地震深度30.8公里。各地震度級：台東縣地區最大震度2級、宜蘭縣地區最大震度1級、花蓮縣地區最大震度1級、南投縣地區最大震度1級、雲林縣地區最大震度1級、縣地區最大震度1級、彰化縣地區最大震度1級、嘉義縣市地區最大震度1級。

今天凌晨3時11分在新北市政府南南西方18.9公里，位於新北市三峽區，發生芮氏規模3.4地震，地震深度7.9公里。各地震度級：新北市地區最大震度2級、桃園市地區最大震度2級、新竹縣地區最大震度1級。

接連地震，以凌晨3時11分震央在三峽的地震引起討論，PTT網友說，「我以為幻覺」、「晃好大一下」、「新北，有抖一下我還以為我錯覺」、「桃園抖了一下下」、「還以為頭暈」、「最近北部這種震一下的地震還真多」。

今天凌晨2時45分在宜蘭縣政府東南東方126.7公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模4.8地震，地震深度30.8公里。圖／取自氣象局網站
今天凌晨2時45分在宜蘭縣政府東南東方126.7公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模4.8地震，地震深度30.8公里。圖／取自氣象局網站
今天凌晨1時35分在花蓮縣政府西南方34.4公里，位於花蓮縣萬榮鄉，發生芮氏規模3.9地震，地震深度19公里。圖／取自氣象局網站
今天凌晨1時35分在花蓮縣政府西南方34.4公里，位於花蓮縣萬榮鄉，發生芮氏規模3.9地震，地震深度19公里。圖／取自氣象局網站
今天凌晨2時26分在台東縣政府北方30.5公里，位於台東縣池上鄉，發生芮氏規模3.5地震，地震深度7.1公里。圖／取自氣象局網站
今天凌晨2時26分在台東縣政府北方30.5公里，位於台東縣池上鄉，發生芮氏規模3.5地震，地震深度7.1公里。圖／取自氣象局網站
今天凌晨3時11分在新北市政府南南西方18.9公里，位於新北市三峽區，發生芮氏規模3.4地震，地震深度7.9公里。圖／取自氣象局網站
今天凌晨3時11分在新北市政府南南西方18.9公里，位於新北市三峽區，發生芮氏規模3.4地震，地震深度7.9公里。圖／取自氣象局網站

地震 花蓮

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