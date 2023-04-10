上看33度今起熱得像夏天 吳德榮：周五晚鋒面掠過

今天各地晴朗穩定，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，白天氣溫回升、舒適微熱，各地早晚涼冷；北部13至28度，中部16至31度，南部16至33度，東部12至30度。

他說，明天至周五受高壓迴流影響，各地晴朗穩定，氣溫升；白天暖如夏，北台灣高溫升至30度左右、南部則升至35度左右，早晚仍微涼；周三、周四東半部水氣略增，北海岸、東半部偶有零星降雨。

吳德榮表示，周五晚至周六晨鋒面快速掠過，中部以北及東半部有局部陣雨，周六白天起逐漸好轉。周日起連3天各地恢復晴朗穩定，白天熱如夏、早晚涼，日夜溫差極大的天氣。