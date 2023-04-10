青少年欠睡眠債成「睏世代」 專家：如減重般知易行難

為讓青少年睡多一點，教育部去年九月宣布廢除高中早自習，學生只要在第一節課前到校即可，國中小早自習則禁止考試。實際上路一學期，卻有不少高中教師發現學生並非因此「早睡晚起」，也有高中生坦言，基於趕作業、趕校車種種原因，反而更有餘裕「晚睡早起」。有專家指出，睡眠如同減重般知易行難，延後上學只能治標但不治本，睡眠教育應從小扎根。

美國國家睡眠基金會建議，6至12歲的國小兒童，周間平均睡眠應在9至11小時；13至18歲青少年則要睡8至9小時，但台灣兒少睡眠時數普遍低於該建議。兒童福利聯盟日前調查發現，台灣兒少平均睡眠時間只有7.62小時，低於國際建議標準8至10小時。

在高中廢除早自習之後，高中生上學時間平均延後30分鐘，就讀新北某高中林同學表示，學校雖離家近，但每天補習回家已經10點，約12點就寢，不到七點就要起床，延後上課只不過是讓早上出門時，相對不手忙腳亂；北部某明星高中教師則觀察，取消早自習後，早早來學校的學生比例仍是多數，上課嗜睡的比例並沒有減少。

聯經日前出版新書《睏世代》，揭露這世代的青少年正面臨空前的「睡眠剝奪」，這個世代的國小學生往往能睡飽，但他們的一夜好眠到國中開始崩塌，欠下一屁股睡眠債，惡性循環下，每逢周末拚命補眠，結果就是把腦部的生理時鐘逼入雙輸困境，賠掉身心健康和學業成績。

台灣睡眠醫學學會大眾教育委員會委員蔡宇哲表示，很多家長不知道睡眠對孩子的重要性，甚至認為孩子讀晚一點才讀得多、學得好，但從科學角度來看，睡眠跟學習表現有著極大關聯，若從小灌輸不用睡太多的觀念，卻又在青少年階段才提醒要睡飽，青少年很難把習慣改回來，延後上學也僅止於「治標」。

蔡宇哲也表示，他曾參與國際睡眠醫學研討會，一位韓國學者提及，多數青少年認為睡眠不須超過六小時，顯見青少年對睡眠議題不夠敏感，主觀認為睡眠不會影響行為表現，但客觀來看確實會。他建議，校園內應增加一些正確睡眠的衛教課程，培養青少年對於睡眠的敏感度。

政大心理系教授楊建銘提到，影響一個人睡覺有兩個原因，一個是恆定作用，如同吃飯一般，吃不夠就會肚子餓，睡不飽就會想嗜睡；另一個機制是生理時鐘，便是所謂「日出而作、日落而息」，若青少年到了周末補眠到中午才醒，大腦也會困惑究竟何時究竟何時白天、何時黑夜，進而導致睡眠不穩、品質不好，影響到情緒、健康機轉。

不少人學生會利用午休補眠，楊建銘卻發現，有些中小學教師卻會將「午休不睡覺」作為獎勵，反而讓午休變成一種懲罰，但午休短暫小歇確實有助提神，也不會影響夜間睡眠。他表示，睡眠如同減重一般，說永遠比做容易，現行健康教育相關課綱，僅重視飲食、運動，睡眠教育理應從小扎根，現況卻是隻字未提。

另一方面，現代人睡前習慣滑3C，楊建銘也提醒，此舉不僅耗費時間，3C內容也會導致腦部活躍，尤其螢幕藍光會抑制褪黑幾素分泌，建議睡前兩小時讓屋內光線暗下來，或可建立睡前儀式感，讓睡前能處在放鬆狀態。