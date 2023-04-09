猴痘疫苗登記增至3萬名額 50醫院可接種、澎湖加入

明天下午2時起，開放高風險民眾上線進行猴痘疫苗意願登記。衛福部疾管署今天晚間更新資訊，登記名額從原先2.5萬人增加至3萬人，接種合作醫院增為50家，澎湖縣加入服務行列。

原先除澎湖、金門與連江等離島縣市，經當地衛生單位評估，暫時無提供接種地點以外，本島每個縣市都至少開設一家服務醫院。疾管署副署長羅一鈞今晚透過文字向媒體說明，經持續協調更新，新增林口長庚醫院、三總澎湖分院加入，提供服務醫院從48家增為50家。

羅一鈞說，除本島各縣市外，澎湖縣也加入提供接種醫院，因此目前共計20縣市提供接種服務，接種量能也隨之提升，意願登記平台名額上限提高為3萬人。

第2階段意願登記平台從明天下午2時開放，截至5月12日為止，但開放時間只有每週一至週五，上午9時至下午5時，疾管署提醒民眾週末及例假日並不開放，1人限登記1次，送出後無法修改或重複登記。

登記成功後，民眾在大約半小時內將會收到內含登記編號的「完成意願登記」自動回信。完成意願登記，後續將依據民眾登記順序與所選擇醫院可提供接種名額，依序寄送電子郵件通知，民眾可以至選擇的接種醫院進行門診預約掛號，媒合成功約1至14天內就會收到預約信。