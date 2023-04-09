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明北部山區零星短暫雨！首颱是否成颱？ 這2天是關鍵時間點

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
中央氣象局指出，周三、六東北季風稍微增強，下周日（16日）天氣恢復，各地多雲到晴。示意圖，人物與新聞無關。圖／本報資料照片
中央氣象局指出，周三、六東北季風稍微增強，下周日（16日）天氣恢復，各地多雲到晴。示意圖，人物與新聞無關。圖／本報資料照片

中央氣象局最新預報指出，明、後天水氣雖減少，但明天北部山區有零星短暫雨；周三、六是本周東北季風會稍微增強的日子，下周日（16日）天氣恢復，各地多雲到晴。另外，今年首颱是否成颱，有機率但不確定程度高，周二、三才是觀察關鍵時間點，但就算成颱影響仍很有限。

中央氣象局預報員林定宜表示，今天白天後，東北季風減弱，溫度漸升，不過午後西半部山區有局部短暫陣雨，東半部則是零星短暫短暫雨。

林定宜說，明天北部17度至25度、中部18度至27度、南部20度至29度、東部19度至25度；明天各地大多多雲到晴，東半部地區會有零星短暫雨，中南部午後有零星短暫陣雨，北部山區也可能會有零星短暫雨。

明天周一、後天周二水氣減少，但要留意，周二馬祖全天、中南部清晨會有局部霧或低雲；周三東北季風稍微增強，下雨區域擴大，大台北、東半部都有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

林定宜表示，周四、五環境轉偏東風到偏南風，東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，西半部山區有零星短暫雨。

他指出，15日東北季風稍微增強，迎風面的北部、東半部，以及中南部山區，有局部短暫陣雨，其他地區多雲。16日天氣恢復，各地多雲到晴。

今年首颱「珊瑚」是否成颱？林定宜說，菲律賓東方海面有熱帶擾動，目前看來有可能發展成熱帶性低氣壓，但因系統預測模式各有差異，仍待觀察，周二、三是關鍵時間點，因此不確定性仍高；不過，即使成颱，目前看來對台灣影響仍很有限。

東北季風 氣象局

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