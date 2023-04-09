猴痘疫苗10日起第2階段登記 QA攻略一次看

民眾自我風險評估近6個月內曾有高風險性行為，自明天下午2時起可至猴痘疫苗接種意願登記平台進行接種暴露前預防（PrEP）疫苗第2階段預約，共48家合作醫院、提供2.5萬個名額。

Q：這次全台都有提供猴痘（Mpox）疫苗接種醫院嗎？

A：除了澎湖、金門與連江等離島縣市，經當地衛生單位評估，暫時無提供接種地點以外，本島每個縣市都至少開設一家服務醫院，其中台北市可提供服務總人數最多、約6400人，其次台中市為4160人，高雄市及新北市則分別可供4060人及3160人。

Q：登記系統開放之後，每天都可以上網進行登記嗎？

A：第2階段意願登記平台從明天下午2時開放，截至5月12日為止，但開放時間只有每週一至週五，上午9時至下午5時，衛福部疾管署特別提醒民眾週末及例假日並不開放，1人限登記1次，送出後無法修改或重複登記。

Q：這次可以預約第2劑猴痘疫苗嗎？

A：考量提升群體免疫力及疫苗涵蓋率等因素，現階段PrEP接種對象仍先以「皮內」注射方式接種1劑為原則。

Q：要如何確認登記成功？

A：登記成功後，民眾在大約半小時內將收到內含登記編號的「完成意願登記」自動回信。

Q：意願登記成功就等於完成預約嗎？

A：完成意願登記，後續將依據民眾登記順序與所選擇醫院可提供接種名額，依序寄送電子郵件通知，民眾可至選擇的接種醫院進行門診預約掛號，媒合成功約1至14天內就會收到預約信。

Q：收到預約信後就能到醫院免費施打猴痘疫苗嗎？

A：民眾於收到預約信後，依通知內容所提供醫院連結，可自行完成預約掛號，並依掛號時間前往醫院接種疫苗。猴痘疫苗是公費疫苗，但民眾仍需自行負擔掛號費。

Q：到醫院接種猴痘疫苗需要帶什麼文件嗎？

A：民眾需攜帶身分證件及健保卡等，依自行預約掛號時間前往醫院接種疫苗，須出示完成意願登記回信（含登記編碼）及預約信。

Q：猴痘疫苗有「隨到隨打」現場接種服務嗎？

A：未至猴痘疫苗接種意願登記平台完成意願登記者，現場無法提供接種服務，以利衛生單位安排登記民眾接種服務。符合資格的民眾如有規劃施打猴痘疫苗，一定要填寫意願登記，務必如實填寫正確資訊。