癌症疫苗將問世 莫德納：mRNA技術發威

癌症將有疫苗問世！新冠疫情期間，為了快速研發出疫苗，使mRNA技術取得長足的進步。莫德納醫學長柏頓說，因為mRNA能夠針對不同病毒進行「編碼」，所以應用的範圍相當廣泛，預計在2030年就能生出攻克癌症、自體免疫疾病與心臟病的疫苗。

柏頓說，由於新冠肺炎出現，導致mRAN疫苗技術突發猛進，在短短的一年半中，幾乎就取得了15年才有的成果，未來五年之內就能夠研發出針對各疾病領域的疫苗，甚至是攻克癌症。

癌症疫苗2030問世

《衛報》報導，專家表示，目前正在研發全新的疫苗，能夠預防自體免疫疾病、心臟病與癌症，並有信心在2030年正式問世。

《CNBC》報導，在新冠肺炎爆發的期間，為了快速發展出疫苗，mRNA技術取得相當大的進步。因為mRNA能透過資訊平台，對不同序列的病毒進行「編碼」，且有易於設計、生產速度快、成本低等優點。

mRNA應用範圍廣

同時，基於mRNA的癌症疫苗能提醒患者的免疫系統針對癌症細胞進行攻擊，且不會誤傷健康細胞。莫德納醫學長柏頓強調，mRNA技術並不只能應用於呼吸道傳染疾病，還可以應用於各種疾病上。

莫德納1月公布了RSV（呼吸道融合病毒）mRNA疫苗的實驗結果，60歲以上的成年在接種該疫苗後，有87.3%能預防咳嗽與發燒的症狀。今年2月，莫德納針對皮膚癌制定的疫苗，也取得驚人的成果。

盼持續醫療投資

他指出，疫苗將針對各類不同惡性腫瘤製作出疫苗，預計能挽救數百萬人的性命。但科學家們也呼籲，雖然過去三年在疫苗取得長足的進步，但相關投資仍應持續提高，否則先前的努力都將付諸流水。

牛津疫苗小組主任波拉德說，隨著地緣政治衝突劇增、新冠疫情消退，世界對疫苗的關注程度逐漸降低，「流行病與軍事衝突對人類都是莫大的威脅，但恐怕未來大家只會把錢投資在軍事設備上」。

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