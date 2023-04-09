快訊

楊永明再槓總統府 「2重要人物缺席國安會」

采子淚崩！當眾鞠躬5秒道歉 自責劈腿傷害人

影／距離5海里 央視曝目視我「宜陽艦」畫面

癌症疫苗將問世 莫德納：mRNA技術發威

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
莫德納醫學長柏頓說，mRNA技術在短短的幾年內，取得了將近15年才能有的成果，未來有機會研發出癌症的疫苗。（Photo by Asian Development Bank on Flickr under C.C. License）
莫德納醫學長柏頓說，mRNA技術在短短的幾年內，取得了將近15年才能有的成果，未來有機會研發出癌症的疫苗。（Photo by Asian Development Bank on Flickr under C.C. License）

癌症將有疫苗問世！新冠疫情期間，為了快速研發出疫苗，使mRNA技術取得長足的進步。莫德納醫學長柏頓說，因為mRNA能夠針對不同病毒進行「編碼」，所以應用的範圍相當廣泛，預計在2030年就能生出攻克癌症、自體免疫疾病與心臟病的疫苗。

柏頓說，由於新冠肺炎出現，導致mRAN疫苗技術突發猛進，在短短的一年半中，幾乎就取得了15年才有的成果，未來五年之內就能夠研發出針對各疾病領域的疫苗，甚至是攻克癌症。

癌症疫苗2030問世

衛報》報導，專家表示，目前正在研發全新的疫苗，能夠預防自體免疫疾病、心臟病與癌症，並有信心在2030年正式問世。

CNBC》報導，在新冠肺炎爆發的期間，為了快速發展出疫苗，mRNA技術取得相當大的進步。因為mRNA能透過資訊平台，對不同序列的病毒進行「編碼」，且有易於設計、生產速度快、成本低等優點。

mRNA應用範圍廣

同時，基於mRNA的癌症疫苗能提醒患者的免疫系統針對癌症細胞進行攻擊，且不會誤傷健康細胞。莫德納醫學長柏頓強調，mRNA技術並不只能應用於呼吸道傳染疾病，還可以應用於各種疾病上。

莫德納1月公布了RSV（呼吸道融合病毒）mRNA疫苗的實驗結果，60歲以上的成年在接種該疫苗後，有87.3%能預防咳嗽與發燒的症狀。今年2月，莫德納針對皮膚癌制定的疫苗，也取得驚人的成果。

盼持續醫療投資

他指出，疫苗將針對各類不同惡性腫瘤製作出疫苗，預計能挽救數百萬人的性命。但科學家們也呼籲，雖然過去三年在疫苗取得長足的進步，但相關投資仍應持續提高，否則先前的努力都將付諸流水。

牛津疫苗小組主任波拉德說，隨著地緣政治衝突劇增、新冠疫情消退，世界對疫苗的關注程度逐漸降低，「流行病與軍事衝突對人類都是莫大的威脅，但恐怕未來大家只會把錢投資在軍事設備上」。

【更多精采內容，詳見

疫苗 癌症 莫德納

延伸閱讀

莫德納：癌症、心臟病疫苗將在2030年前準備就緒

高端內線案疫苗委員遭訴 藍委：小蝦米背後有大鯨魚？

為恭紀念醫院加入猴痘疫苗施打行列 4月12日起受理服務

外界質疑政府帶頭炒股卻不犯法 高端內線交易案15人不起訴

相關新聞

花蓮客運超速1死5傷 公路總局罰9萬吊扣車牌3個月

台11線花蓮豐濱鄉深橋昨發生小客車、花蓮客運公車對撞車禍，客運翻落橋下釀1死5傷，經警方調查小客車違規跨越雙黃線左轉，公...

獨／宜蘭神秘沙灘意外5死後五年了 沙灘車亂象仍無法管

宜蘭以南、花蓮以北海邊是沙灘車活動熱區，南澳神秘沙灘於2018年發生沙灘車遭瘋狗浪吞噬意外，釀成5人死亡，事發至今5年過...

下午1時19分宜蘭規模4.6地震 最大震度2級

中央氣象局發布第30號顯著有感地震報告，今天下午1時19分在宜蘭縣政府西南西方24.5公里，位於宜蘭縣大同鄉，發生芮氏規...

15週年合體 太妍曝「少女時代」長壽秘訣：不需頻繁地聯繫

本月ELLE邀請到「信聽女王」韓星太妍擔任封面人物，久違的雜誌封面拍攝獻給台灣版ELLE的她，細細地與我們分享其內心世界。

癌症疫苗將問世 莫德納：mRNA技術發威

癌症將有疫苗問世！新冠疫情期間，為了快速研發出疫苗，使mRNA技術取得長足的進步。莫德納醫學長柏頓說，因為mRNA能夠針對不同病毒進行「編碼」，所以應用的範圍相當廣泛，預計在2030年就能生出攻克癌症、自體免疫疾病與心臟病的疫苗。

猴痘疫苗10日起第2階段登記 QA攻略一次看

民眾自我風險評估近6個月內曾有高風險性行為，自明天下午2時起可至猴痘疫苗接種意願登記平台進行接種暴露前預防（PrEP）疫...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦